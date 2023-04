Tout savoir sur le Nice Jazz Festival 2023 : programmation, tarifs et bons plans !

Le Nice Jazz Festival revient du 18 au 21 juillet 2023 soit 4 jours de musique exceptionnelle. Pour tous. Sur deux scènes : Massena et Théâtre de Verdure, au coeur de Nice. 24 artistes vont nous faire vibrer avec du jazz, de la pop, de la soul et bien plus encore. De Herbie Hancock à Tom Jones en passant par -M-, Hyphen Hyphen et Juliette Armanet : cette nouvelle édition a tout d'une grande.

Combien ça coûte?

La soirée est au prix de 45€ par tête. Si l'on réserve avant mardi 2 mai, on bénéficie d'un tarif préférentiel à 40€.

Pour les 16-24 ans, les étudiants, les plus de 65 et les personnes en recherche d'emploi, c'est 32€.

Pour voir tout le festival, le pass est à 150€.

Le programme

Mardi 18 juillet

Scène Masséna

20h > ADI OASIS

21h15 > GABRIELS

23h > JULIETTE ARMANET

Scène Théâtre de Verdure

19h30 > LAURENT COULONDRE

20h45 > HIROMI

22h30 > DAVE HOLLAND NEW 4TET

Mercredi 19 juillet

Scène Masséna

20h > EMILE LONDONIEN

21h15 > HYPHEN HYPHEN

23h > TOM JONES

Scène Théâtre de Verdure

19h30 > IMMANUEL WILKINS

20h45 > LUDOVIC LOUIS

22h30 > YURI BUENAVENTURA & ROBERTO FONSECA

Jeudi 20 juillet

Scène Masséna

20h > JALEN NGONDA

21h15 > OMAH LAY

23h > HERBIE HANCOCK

Scène Théâtre de Verdure

19H30 > GENERATION DJANGO FEAT EDOUARD PENNES, GIACOMO SMITH, FANOU TORRACINTA, SEBASTIEN GINIAUX & ROMAIN VUILLEMIN

20H45 > SUPERBLUE : KURT ELLING & CHARLIE HUNTER

22H30 > GOGO PENGUIN

Vendredi 21 juillet

Scène Masséna

20h > OLIVIA DEAN

21h15 > TOWER OF POWER

23h > -M-

Scène Théâtre de Verdure

19h30 > JULIUS RODRIGUEZ

20h45 > DONALD HARRISON Jr.

22h30 > DIANNE REEVES

Encore une promesse séduisante

Le décor y est pour beaucoup, certes. Mais cette nouvelle édition du Nice Jazz Festival promet beaucoup de moments sympas. Avec des valeurs sûres "pour danser" : Juliette Armanet ou -M-.

Avec des jeunes : "une « bande de jeunes » dont les influences vont du jazz le plus classique aux musiques actuelles en passant par l’électro et les musiques du monde (...) et qui a pour noms Immanuel Wilkins, Emile Londonien, Julius Rodriguez, Olivia Dean, Ludovic Louis, Adi Oasis, Edouard Pennes, Jalen Ngonda" note Sébastien Vidal, directeur artistique du Nice Jazz Festival. A leurs côtés des artistes qui ont émergé il y a déjà plusieurs années comme Gogo Penguin, Laurent Coulondre, Hiromi…

En plus de cette nouvelle galaxie du jazz contemporain, dans cette édition il y a aussi "les grands rendez-vous avec l'histoire" dit toujours Sébastien Vidal : d’Herbie Hancock à Dave Holland ou Sir Tom Jones… en passant par Big Chief Donald Harrison Jr. et Dianne Reeves.

Quelques créations originales comme le projet qui réunit la voix de Yuri Buenaventura avec les harmonies de Roberto Fonseca. Et une ouverture sur les musiques actuelles avec les Niçois Hyphen Hyphen, la jeune star du High Life Omah Lay ("si vous ne connaissez pas, demandez à vos enfants", conseille le directeur artistique).

Un hommage à Django Reinhardt disparu il y a tout juste 70 ans est également rendu.

