Les 3 et 4 février se déroule la Saint-Vincent du Chablisien à Viviers. L’occasion de voir défiler les confréries vineuses dans leurs costumes traditionnels et d’assister à des intronisations.

Yonne, France

Depuis quand les confréries existent-elles ?

Les plus anciennes dates du Moyen-âge, elles ont été créées dans les régions viticoles pour permettre aux vignerons de chaque village de s'entraider. La révolution française supprime ces corporations et confréries et il faudra attendre le XIX siècle pour les voir renaitre. Elles s'appellent alors le plus souvent sociétés ou associations de secours mutuel et spirituel.

En Bourgogne, c’est la Saint-Vincent tournante qui a relancé les confréries.

De six en 1938, elles sont passées à cinquante-trois en 1965 pour dépasser aujourd'hui quatre-vingt.

Et dans l'Yonne ?

On compte une demi-douzaine de confréries dans le département. Les deux plus importantes sont celle des Piliers Chablisiens crée en 1963 par le notaire René Sotty et la confrérie des Trois Ceps, née deux ans plus tard pour faire la promotion des vins de Chitry, Saint-Bris et Irancy. On trouve aussi en Puisaye, le Clos des Robinettes, la confrérie des quatre coteaux à Vézelay ou encore la confrérie des Foudres Tonnerrois. Et puis, juste à côté de chez nous, à Villiers-sur-Yonne dans la Nièvre, se trouve une confrérie composée uniquement de femmes vignerons appelés les Suceux d'cannelles. Elle fêtera ses trente ans l'an prochain.

Quel est le rôle de ces confréries?

Aujourd'hui, il consiste essentiellement à faire la promotion de la région et des vins lors de manifestations locales, nationales, voire internationales. Un rôle pris très au sérieux par ceux qui intègre les confréries comme Alain membre des Piliers Chablisiens : « J’ai la chance de pouvoir voyager beaucoup en France et j’ai toujours avec moi du Chablis car c’est un très bon vin. Je le fait aussi découvrir à mes amis »

Les vins de l'Yonne ont des ambassadeurs célèbres comme, près de chez nous, Jean-Pierre Soisson ou Guy Roux par exemple, mais Richard Nixon, ancien président américain, l’ancien cycliste Raymond Poulidor et même Fidel Castro ont également été intronisés par les Piliers Chablisiens.

Comment devient-on membre d'une confrérie ?

Tout d'abord il faut aimer le vin et être coopter par deux parrains. Ensuite, lors d'un chapitre (c’est comme cela que l'on appelle les réunions des confréries), vous serez intronisé. Une manifestation avant tout festive qui se termine toujours par un ban bourguignon.