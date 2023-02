Tout schuss à Avesnes Montagne !

En haut de la piste de ski installée tout simplement dans une rue en pente d'Avesnes quelques consignes avant de partir tout schuss ou presque. Alice immortalise en vidéo la première descente de Romain qui n'a presque pas eu peur

"C'est super marrant ! on a pas eu encore l'occasion d'aller au ski, je me dis que c'est peut-être l'occasion de tester"

Sur la place du tribunal, un petit parcours de ski alpin avec petits chalets, sapins et biches, et même des obstacles comme un petit pont. Soren et son frère Entin sont ravis de trouver cette occupation pendant leurs vacances chez leurs grands-parents : "J'ai jamais fait de ski du coup je trouve ça rigolo" explique Soren et son frère assure qu'il a fait des progrès par rapport à l'année dernière sur les pistes en plastique.

Juste à côté c'est la piste de luge, où Lallie une ado de 13 ans arrive tout sourire sur une bouée

"Ça nous permet de sortir c'est trop bien parce qu'on habite en appartement et du coup on s'amuse un peu"

Et si vous tentiez le patinage dans un tribunal ?

Patinoire dans l'ancien tribunal d'Avesnes sur Helpe © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Et si vous voulez tenter un triple lutz dans un décor insolite rendez-vous dans l'ancien tribunal avec son imposante façade avec ses colonnes de style néoclassique, vous y trouverez la patinoire avec une ambiance bien loin de l'ancienne salle d'audiences avec des lumières violettes et de la musique.

Avesnes Montagne c'est jusqu'au 25 février tous les jours sauf le lundi de 14h à 19h, 4 euros l'entrée. Ce vendredi soir c'est soirée Les bronzés font du ski avec le film mais aussi du reblochon au repas, et demain c'est soirée disco à la patinoire.