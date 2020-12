PHOTOS - "Tout simplement féerique !", les Messins prolongent la magie de Noël au Sentier des Lanternes

Un temps menacé, le traditionnel Sentier des Lanternes de Metz a pu ouvrir ses portes au public. Installé Square Boufflers, derrière le Tribunal, cette année, c'est un gigantesque parcours qui s'offre aux Messins. Ces derniers viennent en nombre admirer les sculptures lumineuses.

à lire aussi Le Sentier des Lanternes à Metz ouvre ses portes au public

De nombreuses sculptures jalonnent le Sentier des Lanternes © Radio France - Elodie Rabelle

Un tout nouveau parcours

C'est une tradition de Noël à Metz : aller faire une balade au Sentier des Lanternes. Cette année, il ne se trouve plus au Jardin Fabert mais au Square Boufflers, un espace bien plus grand. C'est justement cette plus grande superficie, cinq fois plus grande que les années précédentes, qui a permis aux techniciens d'installer 400 lanternes, des sculptures lumineuses, le long d'un parcours à travers les chênes bicentenaires.

Tout l'univers de Noël est reconstitué le ong du parcours du Sentier des Lanternes © Radio France - Elodie Rabelle

Les visiteurs sont d'ailleurs nombreux à saluer ce choix "c'est beaucoup plus grand !" peut-on entendre dans les allées, "on peut prendre de belles photos" remarquent d'autres. D'ailleurs, en plus de la musique diffusée sur le parcours, on peut entendre, ici-et-là; le crépitement des flashs.

Le spectacle ravit les petits comme les grands © Radio France - Elodie Rabelle

La magie de Noël

Pour admirer les merveilles du Sentier des Lanternes, il faut toutefois le mériter. Conséquence de son succès, il faut parfois compter entre 30 et 45 minutes pour atteindre les portes d'entrée du Square Boufflers. Une attente "qui vaut largement le spectacle", sourit une visiteuse qui "ne regrette pas une secondes les longues minutes passées dans la file d'attente".

Le parcours est balisée par des panneaux et de nombreuses ampoules © Radio France - Elodie Rabelle

Ici, c'est la Lorraine, bien évidemment, Saint-Nicolas est représenté © Radio France - Elodie Rabelle

"C'est de la magie de Noël à l'état pur" s'exclame Nadia qui ne manque aucune édition du Sentier des Lanternes.