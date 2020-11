"Toute la chaîne du livre souffre", Marion Mazauric directrice des éditions Au Diable Vauvert

Marion Mazauric, la directrice des éditions Au Diable Vauvert ne comprend pas les décisions annoncées dimanche soir par Jean Castex. Le premier ministre a annoncé que dès demain, les enseignes de grande distribution devront fermer les rayons de produits non essentiels, comme les livres. C'est la seule concession faite aux petits commerces, notamment les libraires qui dénonçaient une concurrence déloyale avec les grandes surfaces.

"Quand on arrête la librairie explique-t-elle, on porte un coup d'arrêt fatal à toute la chaîne du livre. Aux éditeurs et en particulier, aux auteurs. Pour les éditions Au Diable Vauvert par exemple, ce sont les libraires qui ont porté en avant un premier roman de la rentrée qui se vend très bien. Ils en parlent, l'exposent. Ça se vend très bien sans qu'on en ait parlé dans les télés nationales ou les grands médias. La librairie, c'est ce qui permet de faire vivre toute la chaîne du livre. "

Amazon, le grand gagnant

Les lecteurs ne pouvant pas acheter de livres chez les libraires, ils risquent donc de se tourner vers Amazon. "Il faut savoir qu'un libraire a en moyenne 8.000 références dans son fonds. C'est donc une activité qui mobilise énormément d'argent dans les fonds disponibles et qui fait très peu de marges et donc qui est très fragile. Quand un géant comme Amazon prend une grande partie des ventes, ça fragilise tout l'édifice. Amazon, c'est en plus l'anti-service libraire. Le site est organisé sans aucun conseil, juste des logiciels. Pour toute la chaîne du livre, encore une fois, c'est gravissime."

