Toutes les générations réunies au festival Family Piknik à Montpellier

Montpellier, France

Collé à la scène, à quelques mètres seulement du DJ et des enceintes, Gérald, jeune retraité de 64 ans, occupe la piste de danse. Ce n'est pas sa première participation au festival de musique électro Family Piknik, et il n'envisage pas vraiment d'arrêter. "J'aime encore cette musique, j'ai encore la santé pour tenir debout...pourquoi j'en profiterais pas ?!, s'amuse-t-il. Là tu viens ici, tu te lâches un peu, tu oublie tout tes problèmes..c'est une évasion. Il faut en profiter...sagement, mais il faut en profiter".

Un "mix de générations"

Pour lui, et pour toutes les personnes de plus de 55 ans, l'entrée du festival, qui se veut familial, est gratuite. "Ici on a un mix de générations, on offre l'entrée de 6 à 14 ans et à partir de 55 ans donc on a des grands-pères qui viennent avec leurs petits enfants, explique Ludovic Rambaud, co-organisateur du festival. _Les vétérans, ça leur rappelle leur jeunesse_..l'envie qu'on a c'est de démystifie la culture techno !"

Ils sont environ 300 chaque année à en profiter : 150 enfants, et 150 adultes. Pour séduire ce public, les horaires du festivals sont un peu différents. La fête a lieu en journée et à partir de minuit, la musique s'arrête.

Un rythme qui convient bien à Véronique, la soixantaine, assise sur son un petit siège de plage. "Midi-minuit, c'est génial : on peut profiter de la journée et après si tu veux aller dormir à 1h du matin chez toi , bah tu peux. Moi je peux pas attendre jusqu'à 23h que les concerts commencent pour se terminer à 5h du matin".

Cette année, le festival a battu son record de visiteurs avec environ 15 000 festivaliers ce dimanche.