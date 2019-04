Toutes les informations pour circuler et se garer pendant le Printemps de Bourges 2019

Bourges, France

Comme chaque année, le Printemps de Bourges investit le centre-ville de la préfecture et les spectateurs comme les habitants devront privilégier les transports en commun pour circuler. Le site du festival est accessible à pied depuis la gare et des navettes en bus gratuites sont mises en circulation sur le réseau. De même, le département du Cher met en place des navettes spéciales avec 9 lignes qui desserviront 53 communes.

Des navettes gratuites avec Vitabus

AggloBus, le réseau de transports urbains de Bourges, met en place le Vitabus Pintemps, une navette gratuite en journée et le soir pour toute la durée du festival.

pendant le festival, une navette assure votre transfert entre la gare SNCF de Bourges et l’arrêt Auron. Un départ toutes les 35 minutes de gare SNCF ou Auron entre 7h30 et 19h25. Tous les soirs, du mardi au samedi pendant le festival à 21h - 22h - 23h - minuit. Au départ de l’arrêt Auron (poteau côté commerces) le conducteur vous dépose à l’arrêt de votre choix parmi les 17 arrêts prédéfinis sur le plan intérieur.

Circuler en centre-ville

Plusieurs axes seront partiellement ou entièrement fermés à la circulation dans le centre-ville de Bourges (voir plan ci-dessous).

Le plan de circulation dans le centre-ville pendant la durée du Printemps de Bourges 2019. - ©Mairie de Bourges

Boulevard Lamarck

La circulation sur le boulevard Lamarck sera modifiée de la manière suivante :

circulation en chaussée rétrécie au niveau de la pilasse, dans le sens montant, entre le terre-plein central et la voie d'accès de droite --> du vendredi 12 avril à 14h00 au mercredi 24 avril 2019 à 17h00,

au niveau de la pilasse, dans le sens montant, entre le terre-plein central et la voie d'accès de droite --> du vendredi 12 avril à 14h00 au mercredi 24 avril 2019 à 17h00, circulation interdite (même pour les piétons) sur les voies du sens montant --> du mardi 16 avril à 10h00, au lundi 22 avril 2019, à 12h00.

Pendant la période d'interdiction :

La circulation sera déviée par la rue du Chariot, la rue Fulton et la rue des Vertus.

La circulation des cars urbains, des services de sécurité et des véhicules autorisés par le Printemps de Bourges sera maintenue, mais une vitesse de 10km/h devra être respectée.

Stationnement : Il sera strictement interdit et considéré comme gênant de stationner boulevard Lamarck, sur le parking longeant l'Auron, après les emplacements de stationnement en épi, du lundi 15 avril à 8h00, au lundi 22 avril 2019 à 8h00, excepté pour les véhicules autorisés par le Printemps de Bourges.

Rue du Chariot

Un sens unique de circulation est créé rue du Chariot, allant du boulevard Lamarck vers la rue Fulton, du mardi 16 avril à 10h00, au lundi 22 avril 2019 à 12h00.

Rampe Marceau

La circulation rampe Marceau sera modifiée de la manière suivante :

circulation sur une seule voie dans chaque sens --> du vendredi 12 avril à 05h00, au mardi 16 avril 2019 à 10h00.

--> du vendredi 12 avril à 05h00, au mardi 16 avril 2019 à 10h00. circulation interdite dans le sens montant, ainsi que sur une voie dans le sens descendant --> du mardi 16 avril à 10h00, au lundi 22 avril 2019 à 12h00.

Pendant la période d'interdiction, la circulation des cars urbains, des services de sécurité et des véhicules autorisés par le Printemps de Bourges sera maintenue mais une vitesse de 10km/h devra être respectée.

Stationnement : Il sera interdit et déclaré comme gênant de stationner dans le sens montant et sur le parking situé à l’entrée de la rue Vieil Castel, du mardi 9 avril à 8h00, au mercredi 24 avril 2019 à 18h00.

Rue des Hémerettes et esplanade de l'Europe

La circulation sera interdite rue des Hémerettes, et esplanade de l'Europe (dans le sens montant) :

les mercredi 17 et jeudi 18 avril 2019, de 19h30 à 3h00 le lendemain,

le vendredi 19 avril 2019, de 19h30 à 4h00 le lendemain,

le samedi 20 avril 2019, de 14h30 à 4h00 le lendemain,

le dimanche 21 avril 2019, de 14h30 à 19h00.

A compter du mercredi 17 avril 2019 à 14h00, jusqu'au mercredi 24 avril 2019 à 17h00, et en dehors des périodes ci-dessus énoncées, la circulation s'effectuera en chaussée rétrécie, avec suppression d'une voie, au niveau des pilasses qui seront installées au niveau du porche du n°1 rue des Hémerettes. La circulation des cars urbains sera maintenue, et le droit des riverains sera préservé.

Rue Jean Baffier

La rue Jean Baffier sera fermée à la circulation au niveau du rond point du Huit Mai 1945, du mercredi 17 avril 2019 à 14h00 au lundi 22 avril 2019 à 07h00. La circulation sera détournée par les voies adjacentes.

Des trains et des cars spéciaux

En train Avec le tarif live, achetez votre billet 30 jours à l’avance comme le jour du départ et voyagez pour 5 € par trajet depuis n’importe quelle gare en Pays de la Loire jusqu’à la gare de Bourges du 16 au 21 avril 2019, sur présentation d’un billet d’entrée au Printemps de Bourges.

Des trains et des cars spéciaux en plus des trajets existants sont mis en place avec la Région Centre-Val de Loire vers et depuis Bourges, Orléans et Tours, chaque jour. Infos et horaires en gares SNCF et sur le site TER Centre-Val de Loire. Le plus : des navettes spéciales gratuites Rémi-18 dans le département du Cher pour vous rendre et repartir des concerts !

Mercredi 17 avril 2019

A destination de Bourges: circulations ferroviaires habituelles

Au départ de Bourges : retour dans la nuit du mercredi au jeudi :Circulations ferroviaires habituelles - Car spécial à 1h30 vers Orléans (Mehun, Vierzon, Salbris, Lamotte) - Car spécial à 1h30 vers Tours (Villefranche, St Aignan, Montrichard)

Jeudi 18 avril 2019

A destination de Bourges : circulations ferroviaires habituelles

Au départ de Bourges : retour dans la nuit du jeudi au vendredi, circulations ferroviaires habituelles - Car spécial à 1h30 vers Orléans (Mehun, Vierzon, Salbris, Lamotte) - Car spécial à 1h30 vers Tours (Villefranche, St Aignan, Montrichard)

Vendredi 19 avril 2019

A destination de Bourges : circulations ferroviaires habituelles

Au départ de Bourges : retour le samedi matin

A destination de Paris : train direct à 6h52 et car à 7h30 pour correspondance train à Vierzon - A destination d’Orléans : train direct à 6h52 - Car spécial à 5h vers Tours (Villefranche, St Aignan, Montrichard)

Samedi 20 avril 2019

A destination de Bourges : depuis Paris : arrivée d’un train direct à 9h11, puis avec correspondance à Nevers à 11h49, 17h55, 18h49 -

Depuis Orléans : arrivées ferroviaires à 8h27, 9h11, 10h27 - autocars spéciaux avec arrivées à 15h10 et 18h40 -

Depuis Tours : arrivées ferroviaires à 8h45, 9h48, 11h - autocars spéciaux avec arrivées à 16h10 et 19h10

Au départ de Bourges : retour le dimanche matin :– Car spécial à 9h avec correspondance à Nevers pour Paris - Car à 7h (Vierzon, Orléans) - Car à 7h à destination de Tours (Villefranche, St Aignan, Montrichard)

Dimanche 21 avril 2019 :