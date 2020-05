"Toutes les maisons avec piscine sont déjà louées cet été dans les Cévennes" selon les Gîtes de France Gard

Certains n'ont pas attendu les annonces d'Edouard Philippe ce jeudi pour prévoir leurs vacances dans le Gard. Depuis que le premier ministre a promis que les Français pourraient partir en vacances cet été, les Gîtes de France Gard enregistrent chaque jour de nouvelles réservations. Pour les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte, les appels sont venus surtout d'une clientèle locale (Montpellier, Sète, Béziers, Vallée du Rhône, Bouches-du-Rhône). "Ce qu'on sent, c'est que les personnes veulent changer d'air, veulent s'aérer confie Delphine Aigoin, la directrice de Gites de France Gard. Ils veulent découvrir ou redécouvrir certains lieux. Les gîtes avec piscine privée pour juillet/août, on n'en a quasiment plus."

La destination Cévennes privilégiée

Ce sont les Cévennes qui sont les plus demandées dans les réservations. "Grâce aux grands espaces, on peut s'adonner aux activités de pleine nature, que ce soit le VTT, la randonnée ou les balades à cheval. On a la chance d'avoir un territoire où toutes ces activités sont possibles. C'est aussi possible en Camargue ou dans l'Uzège. J'ai beaucoup de réservations de la région parisienne, de la Bretagne, de Nouvelle-Aquitaine et même de la Belgique. C'est sûr, les gens veulent partir en vacances" se réjouit Delphine Aigoin.

"Retrouvons-nous en France"

Pour permettre au plus grand nombre de profiter de ces vacances d'été, un certain nombre d'organismes, dont la fédération des Gîtes de France lancent à partir du 8 juin, l'opération "Retrouvons-nous en France". Elle permettra aux familles les plus modestes de bénéficier de réductions sur des séjours. Les vacanciers qui choisiront de venir en gîte eux auront droit à leur arrivée à un panier garni de produits régionaux. Ils bénéficieront également de places pour des sites touristiques et de loisirs à proximité de leur lieu de séjour.