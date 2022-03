"Toutes les scénographies sont presque terminées" à huit jours de la Biennale du design de Saint-Étienne

La douzième Biennale du design de Saint-Étienne ouvrira le mercredi 6 avril. Une édition particulière, reportée à cause du covid, particulière aussi car elle durera quatre mois au lieu d'un. Une soixantaine de personnes est en train de monter les différentes œuvres et expositions.

Derniers préparatifs avant la Biennale du Design à Saint-Étienne. L'inauguration aura lieu dans le mercredi 6 avril et tout sera prêt à temps pour quatre mois d'expositions et d'animations assure Thierry Messager, le directeur de production, invité ce mardi de France Bleu Saint-Étienne Loire. Il est focalisé sur le projet depuis l'automne dernier.

"Un gros travail d'approche avec les commissaires et les scénographes dans un premier temps, il a fallu reprendre le flambeau sur 2021 et essayer de conserver les mêmes axes. Et puis après, une équipe de production à échelle réduite pour étudier tous les plans, les remettre aux normes, voir la réalité, notamment en problème par rapport aux problèmes d'approvisionnement, de matériaux et de coût."

"Gants blancs et bonne tenue" pour installer les œuvres

Depuis un mois, une soixante de personnes installe les œuvres et expositions à la Cité du design sous la direction du grand chef d'orchestre de l’événement. "Toutes les scénographies sont pratiquement terminées, c'est à dire les constructions, puisque tout est construit ici, quel que soit le matériau. Là, on a déjà commencé la phase régie d'œuvre avec un service très important de la Cité du design qui s'occupe de la réception des œuvres, le constat et de les mettre en place avec nous, bien évidemment. Gants blancs et bonne tenue et on installe ça sous vitrine de manière à protéger ces œuvres à la fois du temps, mais aussi de personnes qui pourraient vouloir les toucher, par exemple."

Le travail de Thierry Messager et de ses équipes ne va pas s'arrêter à l'inauguration de la Biennale, loin de là. "On a quatre mois d'exploitation. C'est un sacré challenge. Comment vont rester les œuvres ? Comment vont rester les bâches ? J'ai également de la maintenance, les petites retouches. On va avoir autour de 300 écrans, du 13 au 87 pouces, ça veut dire des pannes de vidéos, ça veut dire des pannes de fichiers, des pannes audios." Une maintenance qui aura lieu principalement le lundi, jour de fermeture de la Biennale.