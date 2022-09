"Toutouyoutou", une série tournée à Toulouse diffusée sur OCS

Cette série en dix épisodes, tournée à Blagnac et à Toulouse propose un cocktail d'aérobic, d'aéronautique et d'espionnage. Le tournage a duré un mois à l'automne 2021.

La chaîne consacrée au cinéma OCS a lancé jeudi 8 septembre la série "Toutouyoutou". Une série de dix épisodes de 26 minutes qui raconte l'histoire de quatre femmes qui découvrent l’aérobic au début des années 1980 à Blagnac : un sport peu connu en France à cette époque. Mais il est aussi - et surtout - question d'aéronautique et d'espionnage car Jane, la prof américaine d'aérobic, est en réalité une espionne. "Toutouyoutou" a été tournée en octobre et novembre 2021 à Blagnac, à Toulouse, à l'Union ou encore à Tournefeuille.

Jane, la prof d'aérobic, est en réalité espionne - Fabien Campoverder

Etienne Miollant est toulousain et régisseur de la série : c'est lui qui était en charge de trouver les décors type année 80 dans Toulouse et ses environs. Une des scène a été filmée à l'IUT Paul Sabatier où des étudiants ont participé au tournage à leur manière : "On a une séquence sur un simulateur de vol. On est donc entrés en contact avec une entreprise toulousaine qui a des simulateurs de vol. Un de ces appareils est dévolu à l'apprentissage des étudiants de l'IUT. Et ça s'est super bien passé : les étudiants qui étaient en cours venaient assister au tournage. Certains nous ont aidé par leurs compétences aéronautiques, ils ont été les conseillers techniques pour apporter un plus au projet, pour que ce ne soit pas complètement foutraque !"

Nous voulions coller au plus près de la réalité de notre histoire qui parle de Blagnac

Jane, la professeur d'aérobic américaine - Fabien Campoverder

Les créateurs auraient pu choisir de tourner en studio, en région parisienne. Mais les équipes ont tourné toutes les scènes dans l'agglomération toulousaine. David Coujard, le producteur de la série "Toutouyoutou" nous a expliqué pourquoi : "Nous voulions coller au plus près de la réalité de notre histoire qui parle de Blagnac, berceau de l'aéronautique française. Ça a été écrit comme ça et on s'est dit 'soyons au plus près de la réalité de l'histoire qu'on raconte'. Tous les cours d'aérobic se sont tournées à l'école de danse Gilles Vezien à Toulouse. On a tourné à Saint-Jean et près de l'aéroport, aussi. C'est une histoire de Blagnac, qui se passe là bas et j'espère que notre fiction porte cette région. Qu'on la reconnaisse ou pas, en tout cas, elle est au cœur de cette histoire. Donc j'espère que ça créera de l'intérêt et de la fierté pour tous les habitants."