Toy Story 4 : la bande-annonce enfin dévoilée

Toy Story fait partie de ces sagas qui ont marqué toute une génération d’enfants et de plus grands, dans les années 90. Pixar a dévoilé la bande-annonce, de 2 minutes 30, du quatrième film animé, ce lundi, pour le plus grand bonheur des fans. Le film sortira en salle le 26 juin prochain.

Le troisième épisode finissait sur les aventures de Woody (personnage principal), Buzz l’éclair et toute sa clique. Et cela remonte à 2010. À en croire la bande-annonce, Woody toujours à la tête de la bande va vivre de nouvelles aventures, mais avec de nouveaux personnages.

Vers l’infini et au-delà

La quatrième bande-annonce présente de nouveaux personnages comme Forky, bricolé par la petite Bonnie, nouvelle propriétaire des fameux jouets qui prennent vies. Elle met également en avant la bergère Bo, amoureuse de Woody, tout cela sur de la musique pop des années 60.

Les trois précédents films animés avaient récolté près de deux milliards de dollars de recette. Toy Story 3 avait à lui seul amassé plus de la moitié de ce pactole. Pixar ne s’est pas arrêté la, mais a fait ses choux gras d’une autre saga, Les Indestructibles, le plus grand triomphe du studio. En attendant de voir si le quatrième Toy Story pourra battre d’autres records, vers l’infini et au-delà !