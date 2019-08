TPC -Jour 1 : Niort - Rochefort, qui sera le plus fort ?

Ce mardi 27 août marque le début de la 33 ème édition du Tour Poitou-Charentes. Les coureurs s'élanceront ce mardi de Niort pour une longue première étape de 189 km.

La première étape du Tour Poitou-Charentes c'est ce mardi. Les coureurs vont s'élancer de Niort pour une course à étapes de 5 jours qui les mènera à travers les quatre départements : la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne. Au total, les coureurs auront pédalé durant 658.1 km.

Cinq étapes sont prévues :

1. Mardi : Niort / Rochefort

2. Mercredi : Aigre / Châtellerault

3. Jeudi matin : Châtellerault / Pleumartin

4. Jeudi après-midi : Leigné-les-Bois / Pleumartin (CLM de 23 km)

5. Vendredi : Aigre / Poitiers

La plus longue étape pour commencer

Pour la première étape, les coureurs attaquent avec la plus longue étape du tour : près de 189 km sont prévus entre Niort et Rochefort. Cette première étape est aussi celle qui compte le plus de temps forts dans la compétition.

Etape 1 - Tour Poitou-Charentes

Au menu du peloton 4 bosses en moins de 40 km, un début d'étape qui devrait donc plaire aux grimpeurs. Pour le reste de l'étape, les rouleurs pourront s'exprimer sur un tracé qui les amènera à traverser le marais poitevin entre les quais remplis de barques de Coulon (79) et le premier sprint de la compétition qui aura lieu à hauteur de eaux verdies de Sansais (79) après 108 km de course.

Un enchaînement de côtes suivi d'un enchaînement de sprints

Pendant plusieurs dizaines de kilomètres les sprints vont ensuite s’enchaîner, avec un second au panneau d'entrée de la commune d'Usseau (79) puis un troisième, 13 km plus loin, au panneau d'entrée de Bernay St-Martin (17). La dernière difficulté de la course, certains coureurs la connaissent déjà, il s'agit du Terrier de Puyrolland (17), une montée très étroite de 800 m pentue à 6%.

Il restera alors 42 km aux coureurs pour rallier la ville d'arrivée : Rochefort (17). Une arrivée taillée pour les sprinteurs sur le boulevard de la Résistance, une longue ligne droite de 270 mètres.

Le TPC est à vivre tous les jours sur FranceBleu.fr du coté du Poitou et de La Rochelle. Vous pouvez également suivre la compétition sur France 3 Poitou-Charentes et NoA et enfin sur le site du Tour du Poitou-Charente.