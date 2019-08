TPC - Jour 2 : Rochefort - Aigres, le réveil des sprinters

La deuxième étape du Tour Poitou-Charentes s'élancera de Rochefort, direction Aigres, une étape taillée pour les sprinters.

Rochefort, France

La deuxième étape de ce Tour Poitou-Charentes met les Charentes à l'honneur. L'étape du jour est longue de 168 km et relie Rochefort-Sur-Mer à Aigres. Une étape qui laisse la part belle aux sprinters du peloton.

TPC - Etape 2 - Tour Poitou-Charentes

Après le départ donné à Rochefort (17), les cyclistes s’élanceront en direction de Grenouillé (17). Après 26km, une première difficulté est au programme avec une côte de 1.1 km, une pente mesurée à 4%. Par la suite la course sillonnera les prairies céréalières de la Charente avec une longue portion durant laquelle les sprinters devraient se placer en vue du sprint intermédiaire situé devant la mairie de Sainte-Même (17).

Une deuxième partie de parcours particulièrement intense

La deuxième partie du parcours verra les difficultés s’enchaîner. Tout d'abord après 82 km, à hauteur de Beauvais-sur-Matha (17) les coureurs feront face à une côte de 2 km de long, pentue à 3.5% ou se disputeront quelques points du meilleur grimpeur.

Le peloton rejoint ensuite la commune de Rouillac (16) et son joli clocher datant du XIème siècle. Des points pour le classement du meilleur sprinter seront alors distribués à hauteur du Boulevard Wiesentheid. Seulement 6 km après ce sprint, une côte de 450 mètres (5%) est répertoriée à hauteur de Genac (16).

Une boucle pour le final

Le final de cette deuxième étape devrait voir le peloton accélérer car les coureurs passeront en réalité deux fois la ligne d'arrivée à Aigres, la première fois dans le cadre d'un sprint intermédiaire et une seconde fois pour le final. Pour ce faire, les cyclistes évolueront sur un circuit finale de 32 km.

A l'entrée de cette boucle finale, une difficulté marque la montée en puissance du parcours : à la côte d'Ampannaud qui risque d'étirer le peloton en cas de vent, elle mesure 1.6 km pour une pente de 6% en moyenne avec un passage à 14%, il s'agit de la bosse la plus compliquée de l'étape du jour.

Final de la Deuxième étape - Tour Poitou-Charentes

Par la suite le premier passage à Aigre sera sanctionné de quelques points pour le classement du meilleur sprinter, et le second sanctionnera le classement final de l'étape. Un final qui se jouera donc probablement au sprint en sortie de la ville. La ligne est placée sur la route de Matha, une ligne droite de 280 mètres en légère montée.

Le TPC est à vivre tous les jours sur FranceBleu.fr du coté du Poitou et de La Rochelle. Vous pouvez également suivre la compétition sur France 3 Poitou-Charentes et NoA et enfin sur le site du Tour du Poitou-Charente.