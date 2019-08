TPC - Jour 4 : Aigre - Poitiers : le grand final des puncheurs

La dernière étape du Tour Poitou-Charentes amènera les coureurs à rejoindre Poitiers, traditionnelle ville d'arrivée du TPC. Une arrivée qui pourrait néanmoins réserver quelques surprises par rapport aux années précédentes.

Poitiers, France

Après la longue journée du jeudi et ses deux étapes, le vendredi amènera les coureurs à rejoindre Poitiers en partant d'Aigres dans la Charente. Cette cinquième étape est relativement plate mais aussi relativement longue avec 162 km.

Quelques difficultés sont néanmoins au programme : deux cotes très peu espacées risquent de faire souffrir les moins en forme. La première se situe au niveau de Vaux-en-Couhé après 57.7km de course. Sur une longueur de 900 mètres et une pente à 4%, les coureurs devront batailler pour tenter de remporter quelques précieux points du classement du meilleur grimpeur.

TPC - Etape 5 - Tou Poitou-Charentes

L'avant dernière chance de remporter des points pour ce classement aura lieu environ 5 km plus tard au niveau de l'entrée de Champagné-St-Hilaire avec une pente encore là encore de 900 mètres elle aussi, mais avec une pente évaluée à 6%.

Le rythme de la course devrait s’accélérer après 107 km. Ce moment indique un sprint intermédiaire situé sur la commune de Fleuré. Par la suite le peloton se rapprochera de Poitiers, un second sprint intermédiaire est prévu à Jardres avant l'arrivée sur la boucle finale que les coureurs emprunteront à deux reprises.

Un final réservé aux puncheurs

Cette boucle mesure un peu plus de 14 km et permettra aux coureurs de se disputer au choix : les derniers points de meilleur grimpeur et les derniers points de meilleur sprinter. Ces points seront distribués au premier passage de la ligne d'arrivée.

Les organisateurs du TPC 2019 s'attendent à des surprises dans le final de la course. En effet contrairement aux année précédentes, les coureurs ne passeront pas par la "fameuse" côte de la Barre mais en sortie de la rue de la Vincenderie prendront la cote de la rue de Nimegue longue de 1.2 km pour une pente évaluée à 5%. Une pente qui promet aux puncheurs la dispute pour la victoire d'étape.

Le TPC est à vivre tous les jours sur FranceBleu.fr du coté du Poitou et de La Rochelle. Vous pouvez également suivre la compétition sur France 3 Poitou-Charentes et NoA et enfin sur le site du Tour du Poitou-Charente.