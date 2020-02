Tradition - En ce moment dans les campagnes du Limousin, on tue le cochon

C'est une tradition qui se perpétue de génération en génération dans les campagnes françaises, et notamment en Limousin. En ce moment, on tue le cochon et on le transforme à la maison. Des règles existent pour pouvoir le faire, mais la tradition est souvent accomplie dans l'illégalité.

Brive-la-Gaillarde, France

C'est une coutume qui remonte à l'Antiquité, dans beaucoup de campagnes d'Europe et y compris en Limousin. En ce moment, on tue le cochon. Celui qui, à l'époque, se trouvait dans la cour de la ferme. En Corrèze, c'est une des activités du moment dans de nombreuses familles.

" On tue le cochon depuis 50 ans "

1. Une tradition toujours d'actualité

Cette tradition, qui se perpétue de génération en génération, se déroule lors des mois les plus froids de l'hiver pour pouvoir transformer le cochon à la main sans pâtir des mouches et de la chaleur. En général, cela se passe dans les garages ou les caves des maisons, principalement dans les campagnes. Tuer le cochon est un rendez-vous annuel pour Yvette et Marcel, domiciliés dans le pays de Tulle. " On tue le cochon depuis 50 ans, tous les ans. C'est une coutume chez nous " explique Yvette.

2. La transformation s'apprend de génération en génération

Après trois jours de travail, ils viennent tout juste de terminer de le transformer dans leur garage, où étaient disposées plusieurs tables. " Une fois qu'il est tué, il faut deux après-midi pour le préparer " précise Marcel. Et ici, tout est fait maison car le hachoir et tout le matériel s'est transmis. " Ma belle mère m'a appris à le travailler " détaille Yvette, " et depuis je reproduis ce qu'elle m'a indiqué ". Il y a aussi parfois les conseils des voisins pour améliorer certaines recettes. " Mais je ne vais pas vous donnez mes secrets, sinon il faut payer " plaisante Yvette !

3. Boudins, pâtés, saucissons, etc.

Un adage populaire le dit : dans le cochon, tout est bon. Alors, tous les morceaux de l'animal sont transformés. " Avec le sang, nous faisons beaucoup de boudins. On fait des pâtés en mélangeant un peu de viande de canard avec. Il y a aussi les saucisses. Les épaules, nous les mettons en conserve et fabriquons des jambonneaux ". Il y a aussi les andouilles, les cotes, les jambons. " Et il ne faut pas oublier de regarder la lune au moment de tuer le cochon " confie Marcel, " car si on fait du salé quand la lune est nouvelle, il rancit dans les trois ou quatre mois. Il faut le faire à la lune descendante. Et le salé, vous en mangerez ainsi jusqu'à décembre prochain sans qu'il bouge ".

Le cochon est transformé en pâtés, jambonneaux, saucisses, boudins, etc. © Radio France - Nicolas Blanzat

4. De la viande pour un an

Toutes ces provisions permettent à la famille d'avoir de quoi manger pour un an. " On n'en mange pas tous les jours, hein ", mais il y a véritablement de quoi faire entre les conserves et les morceaux mis au congélateur. " On le partage avec un couple d'amis, mais ça fait tout de même 80 kilos de viande " dit Marcel. " Chez mes parents, nous étions quatre. Nous en tuions un en ce moment, et un autre au mois de juin. Mais, à l'époque, nous n'achetions jamais de viande ".

5. Une réglementation précise pour pouvoir tuer le cochon

Pour pouvoir accomplir cette tradition à la maison, une réglementation précise existe.

Il faut avoir soi même élevé le cochon sur place

le cochon sur place Il faut que le cochon soit abattu sur les lieux , en réduisant au maximum sa souffrance

, en réduisant au maximum sa souffrance Il ne faut en avoir qu'une consommation personnelle

Il faut enfin, depuis le 1er janvier 2019, que tout détenteur de cochon le déclare auprès de l'Etablissement Départemental d'Elevage, afin que les services compétents aient connaissance des élevages en cas de problèmes sanitaires sur le territoire

6. Une tradition souvent accomplie dans l'illégalité

Yvette et Marcel ne remplissent pas toutes les conditions légales pour pouvoir tuer le cochon, car ils l'achètent, quelques semaines avant de l'abattre, à un vendeur des environs qu'ils tiennent bien sûr à protéger. Ils le partagent ensuite avec des amis, ce qui n'est pas légal pour des raisons sanitaires. Illégal aussi d'en donner ou d'en vendre. En revanche, Adrien, qui habite aussi dans le pays de Tulle, élève lui-même le cochon qu'il abat tous les ans. " On le soigne comme on se soignerait nous-même " lance-t-il, devant l'enclos où se trouvent ses porcs cul noirs. " En fonction des périodes, nous leurs donnons des patates, du son des céréales, et peu de céréales car sinon ils le transforment beaucoup en lard. Ils mangent aussi des glands, des châtaignes, des vers de terre et ce qu'ils fouillent dans le sol. Nous complémentons en légumes avec des épluchures et des choses comme ça ". Un élevage illégal car ses animaux ne sont pas déclarés à l'Etablissement Départemental d'Elevage. Un tueur, dont il protège aussi le nom, vient ensuite abattre l'animal sur place. " Comme un peu partout, c'est un gars des environs qui fait le tour des villages et des communes du coin. Il est expérimenté et il a les outils pour ça. Il fait ça rapidement et sans souffrance pour le cochon ". Ainsi va la tradition de tuer le cochon dans les campagnes du Limousin.