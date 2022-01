Tradition incontournable, la cavalcade des Rois mages est de retour ce mercredi en Catalogne

Malgré la crise sanitaire, plus de 900 communes de Catalogne célèbrent ce mercredi soir l'arrivée des Rois Mages. Après l'annulation des festivités en 2021, le gouvernement a voulu préserver la tradition cette année, tout en imposant des règles strictes. Exemple à Figuères, Gérone et Barcelone.

De l'autre côté des Pyrénées, ce mercredi 5 janvier est sans doute la journée la plus attendue de l'année par des millions d'enfants. A la veille de l'Epiphanie, les Rois Mages débarquent dans toutes les communes de Catalogne, et plus largement d'Espagne, afin d’apporter des cadeaux pour toute la famille.

Traditionnellement, leur "cavalcade" dans les rues est un moment de liesse populaire : des milliers de friandises sont jetées à la foule depuis les carrosses, et les enfants adressent aux Rois Mages leur liste de cadeaux.

Après avoir annulé les festivités en 2021, le gouvernement catalan a décidé de les maintenir cette année, malgré la crise sanitaire, les jauges et le couvre-feu. Mais ces cavalcades, qui peuvent attirer plusieurs dizaines de milliers de spectateurs dans les grandes villes comme Barcelone, Gérone ou Lleida, vont devoir respecter un strict protocole.

A Barcelone

A Barcelone, comme le veut la tradition, Melchior, Gaspard et Balthazar vont bien arriver par la mer, mais ils débarqueront de leur navire à huis clos. Et pour leur défilé de 5 kilomètres dans les rues de Barcelone, ils vont arborer un nouvel accessoire à leur costume oriental, le masque...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Le masque sera également obligatoire pour le public dans la rue, dès l'âge de 6 ans. Il faudra aussi respecter la distanciation sociale : cela signifie qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Beaucoup devront se contenter des images à la télévision : la chaine publique TV3 a décidé, vu les circonstances, de retransmettre la cérémonie en intégralité.

A Figuères

A Figuères, il est demandé aux spectateurs d'arriver une heure à l'avance (dès 18 heures), et de ne plus bouger de leur place ensuite. Il est interdit de suivre le défilé, et de s'approcher des Rois pour transmettre les courriers avec les listes de cadeaux. Contrairement à la tradition, les chars ne procèderont pas aux jetés de bonbons, de caramels et de friandises, pour éviter tout mouvement de foule.

Mais selon Angel Baena, de l'office de tourisme, "les règles sont là pour nous protéger et permettre de célébrer sans risque ce moment si important. L'esprit de fête sera malgré tout préservé : il y aura environ 250 participants dans la cavalcade. "

A Gérone

A Gérone, le dispositif est également allégé : il n'y aura ni chars, ni animaux. Autrement dit, les Rois mages devront se passer de chevaux et de dromadaires. Le parcours a été revu, pour emprunter des rues plus larges.