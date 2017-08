Traditionnel feu d'artifice du 14 août à Gérardmer, plusieurs milliers de personnes sont attendues au bord du lac

La ville de Gérardmer dans les Vosges attend plusieurs milliers de personnes au bord du lac pour son traditionnel spectacle pyrotechnique du 14 août, en pleine haute saison touristique pour la station lorraine. Une manifestation avec un dispositif de sécurité renforcée.

En pleine haute saison touristique, la ville de Gérardmer dans les Vosges propose chaque 14 août aux habitants et touristes un traditionnel spectacle pyrotechnique. Le thème retenu cette année, les musiques de films. L'an passé, près de 20 mille personnes sont venues admirer le feu d'artifice sur le lac, avec le beau temps annoncé ce lundi 14 août 2017, il pourrait y avoir plusieurs dizaines de milliers de personnes. Début du spectacle à 22 heures.

Le système de sécurité est renforcé, préviennent les autorités

Depuis ce lundi matin 6 heures, un dispositif de sécurité est en place, "_dans un contexte de menace élevée sur l'ensemble du territoir_e", préviennent la préfecture et la mairie. Le sous-préfet Laurent Monbrun, détaille un peu le dispositif : "mise en place de barrages lourds tout autour des zones qui accueillent le public, des barrages fixes, des blocs de béton et des camions pour bloquer toute intrusion de véhicule" . Présence encore renforcée de gendarmes et de policiers municipaux. Interdiction de navigation sur le lac, mise en place d'un poste de contrôle "unifié" pour toutes les forces de sécurité en cas de difficultés, enfin la circulation autour du lac se fait dans un sens unique.

Début du spectacle à 22 heures sur le lac de Gérardmer . Spectacle gratuit. Possibilité de réserver une place assise à 4 euros. Réservations sur place à partir de 14 heures ce lundi quai de Waremme.