Des dizaines de milliers de personnes ont fêté à Annecy les traditions et la culture montagnarde sous un beau soleil en chansons, en musique et au rythme des sonnailles

Traditions et convivialité à Annecy pour la 46e édition du Retour des Alpages

Annecy, France

Tradition respectée à Annecy : des dizaines de milliers de personnes se sont massées dans les rues d'Annecy pour assister au Retour des Alpages, fête traditionnelle et folklorique qui anime le mois d'octobre depuis ... 46 ans ! Vaches, moutons, animaux de basse-cour et groupes folkloriques de toute la région jusqu'au Val d'Aoste sans oublier les stands des artisans.

Écoutez : plongée dans le défilé avec le public

Dans le défilé, un groupe folklorique de la Bresse © Radio France - Nathalie Grynszpan

Les JA, Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie prennent en charge le défilé des animaux avec 57 vaches, 70 moutons et une trentaine de chèvres. C'est un moment de retrouvailles pour les agriculteurs mais pas que, quelques jours après la mobilisation du 8 octobre contre l'agri-bashing. Le défilé leur permet de dialoguer avec le public et même de les inviter à venir comprendre leur travail dans les fermes, ce sera les 22 et 26 octobre.

François Chamot, président des Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie : le défilé est l'occasion de dialoguer avec le public

Une petite princesse pour ouvrir le défilé du Retour des Alpages à Annecy © Radio France - Nathalie Grynszpan

Écoutez : reportage sur le 46e Retour des Alpages à Annecy

Une Croix de Savoie précède le char des élus dans le défilé du Retour des Alpages à Annecy © Radio France - Nathalie Grynszpan