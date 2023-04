Trains, navettes, stationnement, toutes les informations pratiques pour profiter du Printemps de Bourges

Le Printemps de Bourges investit le centre-ville de la préfecture du Cher du 18 au 23 avril prochain. Des milliers de spectateurs sont attendus tout au long de la semaine au cœur de la ville et, tout comme les habitants, ils auront tout intérêt à privilégier les transports en commun pour circuler facilement. Et tout d'abord pour arriver sur place en train, avec un tarif préférentiel proposé dans toutes les gares du réseau Rémi de la région Centre-Val de Loire. Le tarif est à -50% pour se rendre au Printemps de Bourges au départ d’une gare de la région mais également de Paris, de Saumur et de Nevers, consultez les horaires ici .

Le site du festival est accessible à pied ou via une navette gratuite depuis la gare vers le palais d'Auron, un départ toutes les 35 minutes entre 7h30 et 19h25. L’ensemble des lignes du réseau Agglobus seront en service et gratuites du samedi 15 au dimanche 23 avril. A noter, des navettes de soirée à destination des hôtels et des quartiers berruyers circuleront à partir de 21h. Téléchargez le détail des services Agglobus pendant le Printemps de Bourges.

Des navettes spéciales "Fin de concert" vers plusieurs villes

Pour les habitants du département, des navettes Rémi seront mises à disposition gratuitement pour se rendre au Printemps de Bourges et en revenir. Plusieurs lignes routières desserviront ainsi 53 communes dans le Cher : départs d’Argent-sur-Sauldre, Ivoy-le-Pré, Cosne-Cours-sur-Loire, La Charité-sur-Loire, Sancoins, Châteaumeillant, Lignières, Vierzon, Nançay et Issoudun. Retrouvez tous les horaires ici.

En complément des horaires de train habituels, des trains et cars nocturnes vers ou depuis Orléans, Tours et Nevers seront mis à disposition à la fin des concerts. Sur leur passage, ils effectueront des arrêts à :

Navette pour Tours : à Vierzon, Villefranche-sur-Cher, Saint-Aignan-Noyers, Montrichard, Bléré-la-Croix, et Saint-Pierre-des-Corps

Navette pour Orléans : à Mehun, Vierzon, Salbris, Lamotte, et La Ferté-Saint-Aubin

Navette pour Nevers : à Avord, Nérondes et la Guerche-sur-l’Aubois

Plusieurs parkings sont accessibles pendant le festival, le parking couvert et surveillé Avaricium propose des tarifs préférentiels : Réservez une place de parking pour le festival.

Les modifications de stationnement

Pendant la durée du festival et même après pour faciliter le démontage, le stationnement est interdit et considéré comme gênant dans plusieurs zones de la ville de Bourges :

Dans le sens montant et sur le parking situé à l’entrée de la rue Vieil Castel, du mardi 11 avril à 8h, au mercredi 26 avril à 18h,

Rue Edmond Jongleux, du jeudi 6 avril à 8h au vendredi 28 avril 2023 à 12h,

Rue René Ménard et rue Henri Sellier (entre la rue Vieil Castel et la rue René Ménard) du mardi 18 avril à 8h au lundi 24 avril à 18h,

Impasse René Ménard du lundi 17 avril à 8h au lundi 24 avril à 18h, excepté pour les véhicules autorisés par le Printemps de Bourges,

Rue Jean Bouin dans l'espace délimité par des barrières du mardi 18 avril à 12h au dimanche 23 avril à 12h,

Rue de Séraucourt, le stationnement est réservé aux riverains munis du badge RS, du mardi 18 avril à 10h au lundi 24 avril à 12h.

Les modifications de circulation

Plusieurs axes de la ville de Bourges voient leur circulation modifiée à l'occasion du Printemps de Bourges :

Boulevard Lamarck, la circulation s'effectue en chaussée rétrécie au niveau de la pilasse installée, dans le sens montant, entre le terre-plein central et la voie d'accès de droite (après l'intersection avec la rue du Chariot)) jusqu'au mercredi 26 avril à 17h. Dans le sens montant, la circulation est interdite (même pour les piétons) jusqu'au lundi 24 avril à 12h. Pendant la période d'interdiction la circulation est déviée par la rue du Chariot, la rue Fulton et la rue des Vertus. Un sens unique de circulation est créé rue du Chariot, allant du boulevard Lamarck vers la rue Fulton, jusqu'au lundi 24 avril à 12h.

La circulation rampe Marceau s'effectue sur une seule voie dans chaque sens du vendredi 14 avril à 5h, au mardi 18 avril à 10h et elle est interdite dans le sens montant, ainsi que sur une voie dans le sens descendant du mardi 18 avril à 10h, au lundi 24 avril à 12h.

La circulation est interdite rue des Hémerettes, et l'esplanade de l'Europe (dans le sens montant) les mercredi 19, jeudi 20 avril et vendredi 21 avril, de 19h30 à 24h et le samedi 22 avril, de 14h30 à 24h. A compter du mercredi 19 avril à 14h, jusqu'au mardi 25 avril à 17h, et en dehors des périodes ci-dessus énoncées, la circulation s'effectue en chaussée rétrécie, avec suppression d'une voie, au niveau des pilasses qui sont installées au niveau du porche du n°1 rue des Hémerettes.

La rue Jean Baffier est fermée à la circulation au niveau du rond-point du Huit Mai 1945, du mercredi 19 avril à 14h au dimanche 23 avril à 6h, la circulation est détournée par les voies adjacentes.

La circulation est modifiée rue Edmond Jongleux : circulation en chaussée rétrécie au niveau de la pilasse qui est installée au niveau du pont du Canal jusqu'au mercredi 26 avril à 17h.

La circulation est interdite entre le quai Messire Jacques et le boulevard Lamarck jusqu'au lundi 24 avril à 12h.

La circulation est modifiée, rue Vieil Castel, entre l'entrée de la Résidence "Vieil Castel" et la rampe Marceau, circulation en chaussée rétrécie, par alternat, au niveau des pilasses qui sont installées, et impossibilité de tourner à gauche, vers la rampe Marceau, dans le sens descendant jusqu'au mercredi 27 avril à 17h et la circulation est même interdite sur cette voie du lundi 17 avril à 8h au lundi 26 avril à 12h.

La circulation est modifiée rue de Séraucourt, du mardi 18 avril à 6h au lundi 24 avril 2022 à 17h, de la manière suivante : fermeture au niveau du rond-point Malraux, le mardi 18 avril 2022 à 10h jusqu'au lundi 24 avril à 12h, circulation en chaussée rétrécie, par alternat, au niveau des pilasses qui sont installées à proximité du Château d'Eau. La circulation s'effectue en chaussée rétrécie, au niveau des séparateurs qui sont placés entre les rues de Beaumont et du Coin Haslay et la rue de Séraucourt est déclarée "piétonne", la circulation y est interdite, du mardi 18 avril à 10h au lundi 24 avril à 12h.

La rue René Ménard, l'impasse René Ménard et la rue Henri Sellier (entre la rue Vieil Castel et la rue René Ménard) sont déclarées "piétonnes" du mardi 18 avril à 10h au lundi 24 avril à 12h. En dehors de cette période, la circulation s'effectue en chaussée rétrécie au niveau des pilasses qui sont installées rue Henri Sellier du mardi 18 avril à 6h au lundi 24 avril à 17h.

Sur le chemin d'accès le long de l’Auron, entre le plateau d’Auron et l’Auditorium, la circulation piétonne est interdite du lundi 3 avril à 8h au vendredi 28 avril à 12h, sauf pour les personnes autorisées par le Printemps de Bourges.

Retrouvez le détail de ces modifications sur le site internet de la ville de Bourges.