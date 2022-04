Trains, navettes, stationnement, toutes les informations pratiques pour se rendre au Printemps de Bourges 2022

Après une édition réduite en 2021, le Printemps de Bourges fait son grand retour du lundi 19 au dimanche 21 avril. Plus de 80 artistes se produiront sur scène devant des milliers de spectateurs. Retrouvez toutes les informations pratiques concernant le transport et le stationnement.

Le Printemps de Bourges investit à nouveau le centre-ville de la préfecture du Cher du 19 au 24 avril prochain après deux années compliquées pour cause de crise sanitaire. Des milliers de spectateurs sont attendus tout au long de la semaine au cœur de la ville et, tout comme les habitants, ils auront tout intérêt à privilégier les transports en commun pour circuler.

Le site du festival est accessible à pied ou via une navette gratuite depuis la gare vers le palais d'Auron, un départ toutes les 35 minutes entre 7h30 et 19h25. L’ensemble des lignes du réseau AggloBus seront en service pendant le festival et les déplacements sur le réseau sont par ailleurs gratuits le samedi et le dimanche. A noter, des navettes de soirée à destination des hôtels et des quartiers berruyers circuleront à partir de 21h.

Des navettes spéciales "Fin de concert" vers plusieurs villes

Pour les habitants du département, des navettes Rémi seront mises à disposition gratuitement pour se rendre au Printemps de Bourges et en revenir. Neuf lignes routières desserviront ainsi 53 communes dans le Cher : départs d’Argent-sur-Sauldre, Ivoy-le Pré, Saint-Satur ou encore la Charité-sur-Loire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



En complément des horaires de train habituels, des trains et cars nocturnes vers ou depuis Orléans, Tours et Nevers seront mis à disposition à la fin des concerts. Sur leur passage, ils effectueront des arrêts à :

Navette pour Tours : à Vierzon, Villefranche-sur-Cher, Saint-Aignan-Noyers, Montrichard, Bléré-la-Croix, et Saint-Pierre-des-Corps

Navette pour Orléans : à Mehun, Vierzon, Salbris, Lamotte, et La Ferté-Saint-Aubin

Navette pour Nevers : à Avord, Nérondes et la Guerche-sur-l’Aubois

Plusieurs parkings sont accessibles pendant le festival, le parking couvert et surveillé Avaricium propose des tarifs préférentiels.