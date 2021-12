Trans Musicales de Rennes : le rappeur Lujipeka de retour à la maison

Détendu, tout sourire. Lujipeka répond avec plaisir aux questions des élèves de l'école de musique de Chartres-de-Bretagne. Le Rennais de 26 ans est de retour chez lui pour quelques jours à l'occasion d'une résidence aux Trans Musicales de Rennes. Cinq soirs, cinq concerts à l'Aire Libre.

Il y a de l'admiration dans le regard de certains adolescents face à celui qui débute avec succès une carrière solo, après des débuts au sein de Columbine à Rennes. "C'était magnifique, trop bien", s'enthousiasme Angelo, 9 ans. Le jeune batteur a même pu monter sur scène et goûter quelques minutes à la vie de son idole.

Lujipeka avec les élèves de l'école de musique de Chartres-de-Bretagne, lors des Trans Musicales de Rennes. © Radio France - Evan Lebastard

Repartir avec des baguettes dédicacées par les artistes ne fera quand même pas oublier sa frustration, "j'ai pas de place pour le concert". Les cinq soirs affichent complet. De quoi prouver que le rappeur rennais est toujours très populaire chez lui.

Escalader les grilles du Parc Expo

S'il est désormais installé à Paris, Lujipeka n'oublie pas sa ville. "Je reste toujours très connecté à Rennes. C'est une bonne occasion de revenir parce que ça va mélanger les concerts et la ville. On se sent vraiment à la maison et ça fait plaisir." Une ville avec une connexion particulière et un festival cher à Lujipeka.

Et cette anecdote de jeunesse qu'il raconte à l'envie. "On s'est déjà retrouvé à escalader les grilles du Parc Expo pour entrer en scred", s'amuse-t-il. Il avait déjà eu l'occasion d'y jouer avec Columbine en 2017. Y revenir en solo est une grande satisfaction. "Il y a tous mes potes qui viennent, ma mère veut venir tous les soirs. Ca me permet de présenter Rennes aux membres de l'équipe qui sont de Paris."

Artistiquement, cette série de concerts est le coup d'envoi d'une trentaine de dates dont l'Elysée Montmartre et un Olympia à Paris. Angelo aura aussi une seconde chance de voir Lujipeka sur scène le 17 février à Saint-Malo ou le 6 avril 2022 à Rennes.