Trans Musicales de Rennes : une évasion musicale à la prison

Rennes, France

Transformer l'austère gymnase de la prison de Vezin-le-Coquet, près de Rennes, en salle de concert des Trans Musicales semblait être un pari difficile. Et pourtant la prestation époustouflante et entrainante du groupe américain "Underground System" a conquis les 77 détenus qui ont pris place jeudi après-midi devant la scène dressée dans la salle de sports. Chaque année la Ligue de l'Enseignement et l'Association des Trans Musicales proposent cet accès à la musique en milieu carcéral. Des ateliers de pratique musicale et des conférences sont organisés à destination de détenus volontaires. Le concert des Trans Musicales conclut en beauté ce processus.

Ambiance réussie

Pendant une heure la chanteuse Domenica Fossatti et les 6 musiciens se sont donnés à fond; un groupe étonnant où se mêlent des guitares, un synthé, une batterie mais aussi une flute traversière, une trompette et des instruments de musique africains traditionnels. Une musique funk entrainante qui séduit immédiatement les détenus de la prison de Rennes-Vezin. "C'est génial" dit l'un d'eux "ça nous évade un peu et nous fait sortir de la prison". "La musique nous met du baume au coeur" "C'était trop court, on aurait aimé que ça dure encore" témoignent d'autres détenus qui ne sont pas prêts d'oublier ce moment "de pur bonheur".

Le groupe "Underground System" se produit aux Trans Musicales dans la nuit de vendredi à samedi à 1h30 dans l'un des halls du parc des expositions de Rennes.