Transat Jacques Vabre : Halvard Mabire rentre vers Cherbourg, mais ne pourra pas repartir

Au lendemain de l'avarie dont a été victime le bateau Campagne de France en plein golfe de Gascogne, Halvard Mabire et Miranda Merron ont fait demi-tour et rentrent actuellement (mercredi) vers Cherbourg. Ils seront contraints à l'abandon.

Il n'y avait pas beaucoup d'espoir. C'est confirmé ce mercredi matin. Sur France Bleu Cotentin, Halvard Mabire a précisé "qu'il sera impossible de reprendre la course après réparation à Cherbourg. On ne pourra tenir les délais prévus par l'organisation de la course". Le bateau Campagne de France était en 4e position de la course des classes 40 lorsqu'il s'est couché violemment dans une mer très dure, brisant au passage son safran gauche. Les deux-marins n'avaient d'autre choix que de rebrousser chemin. En six années de course sur le bateau Campagne de France, c'est la première fois que le duo manchois abandonne.