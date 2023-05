Transat Jacques-Vabre : un internaute va gagner sa place pour la course au large

Pour la première fois, la Transat Jacques-Vabre propose à un ou une internaute de participer à sa prochaine édition en octobre à bord d'un Class40. En partenariat avec le jeu de course en mer en ligne Virtual Regatta, les organisateurs ont lancé le concours "Du Virtuel au réel". Sur 10.000 candidats, dix finalistes ont été sélectionnés pour réaliser un stage de voile toute cette semaine au Havre. Le ou la gagnante sera connu samedi.

ⓘ Publicité

Traverser l'Atlantique dans un Class40

"C'est amusant non ? s'enthousiasme Gildas Gauthier, le directeur de la Transat Jacques-Vabre. On a proposé à des gens qui ont fait la Jacques-Vabre sur leur téléphone installés dans leur canapé de monter à bord d'un bateau et de la faire en vrai". Le gagnant prendra le départ en octobre prochain à bord du Class40 du navigateur breton Kieran Le Borgne.

Le gagnant embarquera à bord du Class40 de Kieran Le Borgne. © Radio France - Lila Lefebvre

Pour s'assurer de la sécurité de la course, dix finalistes ont réalisé un stage de voile toute cette semaine au Havre. Exercices physiques, cognitifs, tests de connaissances et embarquement sur des voiliers... les sélections ont été rigoureuses, sous l'égide du skipper havrais Cédric Chateau, qui prendra lui-même le départ aux côtés d'un autre Havrais Guillaume Pirouelle.

À l'aise sur l'eau et les réseaux

Parmi les dix finalistes certains sont des marins confirmés, d'autres n'avaient jamais mis un pied sur un bateau de cours. "J'ai fait un peu de voile enfant, raconte Marine enseignante en région parisienne. Mais là c'est beaucoup plus dur que ce que je croyais, on a dû porter des sacs de 120 kilos, et puis je ne connais pas tous les termes".

Marine, novice, et Charles, marin confirmé, font partie des dix finalistes du concours. - Lila Lefebvre

Trois derniers finalistes ont été désignés ce jeudi pour un dernier test : 24 heures de navigation à bord du Class40 de Kieran Le Borgne. Celui ou celle qui l'accompagnera à travers l'Atlantique à l'automne prochain sera désigné samedi.