Transbaie 2017 : les inscriptions sont ouvertes

Dimanche 14 mai 2017 aura lieu la 29e édition de la Transbaie.6500 participants en 2016 ont traversé la Baie de Somme dans une ambiance conviviale. Participez vous aussi en vous inscrivant dès maintenant.

La Transbaie est une course extraordinaire et unique en France. Unique parce qu'elle traverse l'un des plus beaux paysages français, totalement naturel : la Baie de Somme.

La baie appartient au club des plus belles baies du monde de l'UNESCO et détient le le label Grand Site de France depuis 2011. C'est un lieu extraordinaire où la nature a conservé ses droits et la faune y est particulièrement riche.

►Tout savoir sur la Transbaie

Inscrivez-vous dès maintenant

►Chaque année, lorsque la marée l'autorise et que le temps se fait plus clément, l'équipe de bénévoles, autour de Denis Courtois, organise la Transbaie. Une course populaire et bon enfant qui permet à chacun d'aller à son rythme découvrir un paysage merveilleux.

Imaginez : 17 km en pleine nature, au bord de la mer.

Vous aussi, faites partie des heureux coureurs. Simple amateur ou coureur chevronné, cette course est pour vous. Inscrivez-vous ici. Dépêchez-vous : tous ceux qui y ont participé une fois reviennent et il n'y a que 6500 dossards !

Inscriptions à la Transbaie 2017

Revoir le départ de la Transbaie 2016