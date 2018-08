La nouvelle zone culturelle de Rezé s'est installée sur le site des anciens abattoirs, à proximité d'Atout sud. Malgré la chaleur aride, l'espace artistique et atypique n'est pas boudé par les nantais.

C'est comme entrer dans un autre univers. Transfert est une petite ville, faite des conteneurs, ateliers, jeux et bars, au beau milieu de 13 hectares de désert. Il y fait une chaleur étouffante et pourtant, en Juillet, déjà près de 54 000 visiteurs s'y sont risqués.

Les terrasses sont pleines, en cet après-midi caniculaire. © Radio France - Paul Sertillanges

Si Transfert est un peu à l'écart de la ville, on y retrouve quand même le style nantais selon Arnaud, un verre à la main : "Clairement, au niveau des thématiques, c'est complètement Nantes. Le côté ludique, artiste, il est là". Autour de la place centrale, on trouve de nombreuses animations, des ateliers et des œuvres artistiques ; de quoi se divertir, toutes générations confondues.

L'entrée de Transfert : une gueule de serpent. © Radio France - Paul Sertillanges

De l'autre côté : la gueule de serpent devient une gueule de poisson qui rafraîchit les visiteurs. © Radio France - Paul Sertillanges

Pour certains, le remorqueur rappelle des nombreux souvenirs de soirées arrosées. © Radio France - Paul Sertillanges

La "Guérite plage", création du collectif Toto Black, décorateurs et comédiens nantais. © Radio France - Paul Sertillanges

Un crâne de vache géant trône au milieu de l'aire de jeu, comme un vestige des anciens abattoirs. © Radio France - Paul Sertillanges

Un peu à l'écart, on peut trouver un petit manège vintage. © Radio France - Paul Sertillanges

Un bus improvisé en musée d’œuvres mécaniques. © Radio France - Paul Sertillanges

À l'entrée, un terrain de pétanque et une enceinte permettent de passer un bon moment sous le soleil de plomb. © Radio France - Paul Sertillanges