Transhumances musicales de Laàs : Soprano et Shaka Ponk seront les têtes d'affiche

On connait les têtes d'affiche des 24e transhumances de Laàs l'été prochain. Soprano viendra le 25 juillet et Shaka Ponk sera sur scène le 26 juillet.

Le chanteur Soprano sera à Pau le 16 mars au Zénith à guichets fermés, et reviendra en Béarn, le 25 juillet à Laàs.

Laas, France

Jacques Pédéhontaa, le maire de Laàs et organisateur des Transhumances musicales a dévoilé ce mardi matin les noms des têtes d'affiche pour la prochaine édition : le rappeur Soprano et le groupe de rock Shaka Ponk sont annoncés, pour les 25 et 26 juillet.

Jacques Pédéhontaa, l'organisateur des Transhumances musicales explique ses choix.

En première partie, le public pourra découvrir Que Quio le 25 et Gambeat, le bassiste du groupe Radio Bemba réuni par Manu Chao le 26. On souhaite aux Transhumances musicales de Laàs de battre le record de 9200 spectateurs qu'avait attiré Manu Chao. Le prix des billets pour une soirée, en vente dès ce mardi, est fixé à 49 euros.