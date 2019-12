Transmusicales de Rennes : légère baisse de participation dans un contexte social agité

Les Transmusicales de Rennes s'achèvent ce dimanche 8 décembre après quatre jours de concerts dans la ville et au parc des expositions de Saint-Jacques-de-la-Lande. La participation est en légère baisse dans un contexte social perturbé.

Rennes, France

Dans un contexte de grève et de manifestations dans tout le pays et notamment à Rennes, le festival des Transmusicales s'achève sur un bilan en légère baisse par rapport à l'an dernier. D'après les organisateurs, 56.000 festivaliers sont venus applaudir les 84 groupes et 304 musicien(ne)s qui ont participé à cette 41e édition.

125 concerts dont 56 au parc des expositions

En 2018, 58.000 personnes avaient profité des concerts, après une année record durant laquelle le festival avait enregistré 62.000 entrées. Les spectateurs ont donc répondu présent malgré les perturbations dans les transports et la grève du jeudi 5 décembre contre la réforme des retraites.

Cette année, 125 concerts ont été donnés dans les différents lieux de rencontre, contre 118 l'an dernier. Cinquante-six de ces concerts se sont tenus au Parc des expositions de Saint-Jacques-de-La-Lande qui affichait complet ce samedi 7 décembre. Au total, 50 pays ont été représentés par les artistes présents à Rennes.

Le retour d'Etienne Daho et des nouveautés

Cette 41é edition des Transmusicales a été marquée par le retour du chanteur Etienne Daho et par plusieurs nouveautés comme la "Fontaine à Ooh!" une expérience musicale immersive. Le public non-voyant a également pu assister à un concert en audiodescription du concert de Lous & The Yakuza à l'Aire Libre. Enfin, inscrit dans une démarche éco-responsable, le festival a interdit le plastique jetable aux restaurateurs du parc des expositions.

La prochaine édition des Transmusicales de Rennes aura lieu du 2 au 6 décembre 2020.