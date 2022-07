Pour sa huitième édition et le retour de l'événement, la Traversée du Lac des Vieilles Forges aux Mazures a accueilli pas moins de 290 nageurs selon les organisateurs. Parmi eux de grands noms de la discipline, comme Aurélie Muller championne du monde multimédaillée.

Traversée du Lac des Vieilles Forges : format inédit et nageurs internationaux pour le retour de l'événement

Le format était inédit. Deux jours de rencontre, cinq départs, des grands nom de la discipline nage en eaux libres. Tout était prévu pour que le week-end soit une réussite et c'est le carton plein. Plus de 290 nageurs ont répondu présent pour la Traversée du Lac des Vieilles Forges à Les Mazures dans les Ardennes, le week-end des 23 et 24 juillet. Après deux ans d'absence, le retour de la rencontre dans l'écrin de verdure a ravi les habitués comme les profanes de la discipline, les locaux comme ceux venus de très loin. Une telle réussite que l'organisateur, Maxime Billaudel l'annonce déjà, la neuvième édition de la Traversée sera à nouveau sur deux jours consécutifs.

Parmi les nageurs, des clubs venus de Marseille, de Paris, du Luxembourg et des Pays-Bas © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

Parmi les nageurs qui ont pris le départ du 10 kilomètres, samedi 23 juillet, Aurélie Muller, championne du monde de la discipline © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère