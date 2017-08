Traversées Tatihou : les commerçants heureux du nouvel emplacement du village !

Dans le Val de Saire, depuis le 14 août on vit au rhytme des marées la 23e édition du festival Les Traversées Tatihou. C'est jusqu'à samedi le 26.

Des milliers de festivaliers affluent à Saint-Vaast-la-Hougue sur la côte Est du Cotentin pour partager ce rendez-vous musical unique. Plus de 30 concerts, des animations, du cinéma, des rencontres, des stages animent ces 13 jours de fête autour des musiques traditionnelles et du monde dans le cadre exceptionnel de la baie de Saint-Vaast-la-Hougue. Evènement France Bleu Cotentin.

Et cette année pour la première fois le village d'accueil des Traversées a été installé sur le quai de la capitainerie. Avant il était en plein centre-ville, ce qui agaçait les commerçants qui avaient fait une pétition l'an dernier. Ils ont donc été entendu cette année et ils sont HEUREUX : "on voit les gens qui ont vraiment envie de voir le commerce local, les gens circulent en ville, font le tour c'est bien. La circulation est plus fluide. Avant ça bouchait, là c'est plus facile de se garer. C'est une très bonne chose. "

L’après-midi les festivaliers rejoignent l’île Tatihou à pied à marée basse en empruntant le Rhun, le chemin qui serpente entre au milieu des parcs à huîtres. Quand vient le soir, les spectateurs regagnent les quais de Saint-Vaast-la-Hougue et son chapiteau pour poursuivre leurs découvertes musicales.

