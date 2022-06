Treignac : entre 5.000 et 6.000 spectateurs présents pour le Championnat du monde de Canoë-Kayak

Le Championnat du monde de descente de Canoë Kayak, à Treignac, c'est fini, les épreuves se sont déroulées du 3 au 6 juin, dans cette commune de Corrèze. Et pour les organisateurs, cela a été une véritable réussite !

Malgré la pluie, entre 5.000 et 6.000 spectateurs étaient présents pour assister aux épreuves. "Tout le monde est satisfait, déclare le maire de la commune, Gérard Coignac. On a eu beaucoup de visiteurs tout au long des parcours, que ce soit sur le parcours long de six kilomètres, ou sur les sprints de samedi qui se déroulaient sur le cœur de Treignac."

Tout ça a été un très grand moment

Et un spectateur spécial était présent, l'ancien président de la République François Hollande est venu assister au spectacle, ainsi que remettre quelques médailles. "Et dimanche soir, à la clôture des festivités par un feu d'artifice, nous avions à peu près 2.000 personnes, compte l'édile. Tout ça a été un très grand moment."

C'est la troisième fois que Treignac accueille les championnats du monde de descente de Canoë Kayak. La première fois, c'était en 1959, lors de la création des championnats du monde de cette discipline. La seconde, en 2000.

Vers l'organisation de quatrièmes championnats du monde à Treignac ?

Et pourquoi pas une quatrième fois ? "On a eu aussi un très bon retour des représentants de la Fédération internationale qui nous ont déjà plus ou moins sollicités pour être candidats pour d'autres événements internationaux, sourit Stéphane Pradeau, le directeur du comité d'organisation de l'événement. On ne sait pas encore à quelle échéance. Ici, on a les infrastructures. Et aujourd'hui, on a une équipe d'organisation qui est quand même bien rodée sur la gestion de ces grandes compétitions internationales."

Et pour ce championnat du monde à Treignac, les Français et les Françaises ont brillé : ils ont remporté 21 médailles, dont neuf en or et sept en argent.