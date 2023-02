Trelins : la programmation du 17e Foreztival dévoilée

La programmation du Foreztival n'est pas encore terminé, mais les organisateurs dévoilent déjà le noms de plusieurs artistes prévus pour cette 17e édition, à Trelins dans la Loire.

Pour la première fois depuis la création du festival, le chanteur stéphanois Bernard Lavilliers montera sur l'une des trois scènes du festival. La programmation compte une trentaine de groupes, on connait déjà les noms des sept premiers artistes.

Les rappeurs Disiz et Gazo seront de la partie, de même que le groupe électro-pop La Femme . Une programmation volontairement très éclectique, pour tenter d'attirer un public le plus large possible, expliquent les organisateurs.

En 2022, le festival de musique a rassemblé plus de 35 000 personnes. Cette année, les organisateurs espèrent rassembler autant de festivaliers. La billetterie est déjà ouverte en attendant la programmation complète.