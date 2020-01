Trélissac / OM : un dernier entrainement au stade Firmin Daudou avant le déplacement à Limoges

Périgueux, France

A quelques jours des 32e de finale de Coupe de France face à l'OM, les joueurs de Trélissac se sont entraînés une dernière fois dans leur stade, jeudi 2 février. Au programme, la vitesse et la coordination.

Ne rien lâcher

L'entrainement s'est bien passé. Valentin Zamou, coach adjoint et préparateur physique de Trélissac est plutôt confiant, "le but c'était de les rendre le plus performant pour ce match contre Marseille et les matchs qui viennent. Cela c'est plutôt bien passé, nous sommes contents. Nous avons travaillé une animation offensive et défensive que le coach met en place depuis le début de la saison et surtout un état d'esprit, il ne faut jamais rien lâcher que cela soit pour un match de coupe ou de championnat."

Benoît Bisson, milieu offensif de l'équipe, est lui aussi confiant, "on se sent bien, on a hâte de jouer ce match, on en parle depuis un petit moment maintenant. Nous n'avons pas de stress particulier, juste plus d'envie que de stress."

Le coup d'envoi du match Trélisac / OM sera donné à 14 h 15 au stade de Beaublanc de Limoges.