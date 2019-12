Trélissac / OM : des milliers de personnes à Limoges pour acheter les billets

La file est impressionnante et s'étend depuis le hall du centre commercial Leclerc de Limoges jusqu'à la station service. Entre 2000 et 3000 personnes sont venues, vendredi 27 décembre, pour tenter d'acheter des place pour la rencontre Trélissac / OM en 32e de finale de la Coupe de France au stade de Beaublanc.

On est là depuis 21 h 30

Les plus courageux, supporters de l'OM, ont même passé la nuit sur place. Julien est venu avec une dizaine de copains, "on est là depuis 21 h 30, on a mis une table et on a attendu pour voir Marseille, c'est mon club de cœur, pour une fois qu'ils viennent à Limoges, je suis obligé de les voir". Enzo, lui, est là depuis 6 h 30, "ça va être un bel événement, je viens prendre des places pour mes grands parents. Ils sont fans de l'OM mais ils ne peuvent plus faire le trajet jusqu'à Marseille maintenant."

Mathieu a réussi à avoir ses places pour Trélissac / OM au stade Beaublanc de Limoges. © Radio France - Mayeule de Charon

A 9 h, les portes s'ouvrent, mais il faut encore patienter. A 10 h pétante, les plus courageux peuvent acheter leurs billets. Matthieu a acheté quatre places, le maximum autorisé, "je vais appeler mes amis pour leur dire que c'est bon, on les a ! ". Le soulagement est le même pour Mickaël, il a passé sa nuit dans la voiture pour les avoir, "je suis trop content, avec ma mère on est des fans de l'OM !"

Le coup d'envoi sera donné à 14 h 15, dimanche 5 janvier, au stade de Beaublanc à Limoges.