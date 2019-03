Trente artistes attendus en juin à Reims pour le festival La Magnifique Society

Christine and the Queens et Franz Ferdinand en tête d'affiche et une programmation volontairement plus urbaine, les organisateurs de La Magnifique Society ont officiellement présenté le Festival qui se tiendra du 13 au 15 juin au parc de Champagne de Reims.

"Une première édition, c'est de l'audace; une deuxième, c'est de la confiance; une troisième, ce n'est pas du hasard". Ce sont les premiers mots du dossier de presse distribué par les organisateurs du festival rémois aux journalistes. Pour la troisième édition de la Magnifique Society, trente artistes seront sur les différentes scènes, dans le parc de Champagne de Reims.

Un jeudi 13 juin avec en tête d'affiche, Christine and the Queens

Le lendemain, vendredi 14, autre grand nom de la chanson, le groupe écossais Franz Ferdinand, qui s'était fait connaître en 2005 avec le tube "Take me out". Le groupe en est aujourd'hui à son cinquième album.

Sur scène également cette année, le rappeur Nekfeu, victoire de la Musique en 2016, ou encore Roméo Elvis, grand frère de la chanteuse Angèle. L'Autrichien Parov Stelar, référence en matière d'électro swing, sera également présent.

La programmation se veut "plus urbaine" cette année, explique le directeur du festival Cédric Cheminaud "Parce qu'on ne veut pas être dans un festival de genre, être cantonné à une case. Et puis notre travail c'est de faire découvrir au public les artistes de demain". Et parmi ces artistes sans doute incontournables dans les années à venir, on citera le Belge Hamza ou encore le Français Flavien Berger.

Du haut de ses trois ans, la Magnifique Society se définit comme un festival "adulescent", plus vraiment adolescent, mais pas encore tout à fait adulte. "On avait beaucoup de choses à améliorer", explique Cédric Cheminaud, "Notamment en terme d'accueil du public. Ce sera fait". Et puis le festival veut continuer de grandir à l'international, en emmenant encore une fois cette année des artistes à un festival organisé à Tokyo au mois de mai, mais aussi en Corée du Sud à Séoul.

Une programmation urbaine, mais pas uniquement, avec le jeudi 13 juin, les trois chanteuses de The Como Mamas

En clôture, le samedi 15 juin, l'Ougandaise Kampire, membre du collectif Nyege Nyege, à la fois label et festival avec lequel La magnifique Society a l'ambition de travailler dans les années à venir.

Pour retrouver le programme, la billetterie et les tarifs : https://lamagnifiquesociety.com/