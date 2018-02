Midi-Pyrénées, France

C'est l'un des indicateurs de la beauté d'un site et un véritable aimant à touristes depuis 1982. Vendu à 170 000 exemplaires, le guide des Plus beaux villages des France-, édition 2018, sort le 28 février. Trente communes de l'ancienne Midi-Pyrénées y figurent, l'Aveyron étant de loin le département le plus représenté avec dix villages primés.

Voici Sarrant, une toute petite commune du #GERS classée parmi les plus beaux villages de #France ! pic.twitter.com/sTvJWPytTr — Creative France (@Creative_France) April 4, 2016

Le Gers, le Lot et le Tarn sont aussi bien représentés. Ces communes ont trois choses en commun : elles ont elles-mêmes candidaté via une délibération en conseil municipal, elles ont moins de 2.000 habitants et possèdent au moins deux monuments classés. Parmi, toutes les candidatures reçues, l'association n'en labellise qu'une sur cinq.

Saint-Antonin-de-Nobleval (Tarn-et-Garonne) © Radio France - Bénédicte Dupont

Saint-Bertrand-de-Comminges, unique commune de Haute-Garonne labellisée, fait cette année son retour dans le guide. Marie-Claire Uchan la maire de St Bertrand s'en réjouit car le village mise beaucoup sur le tourisme.

Figurer parmi les Plus beaux villages de France, c'est de la notoriété en plus et Saint-Bertrand en a besoin. Il faut qu'on développe davantage cette activité touristique, notamment à l'égard des familles. — Marie-Claire Uchan, la maire

Trouver le juste équilibre entre l'attractivité et le tourisme de masse

Dans ce guide, les incontournables comme Conques en Aveyron, St Cirq-Lapopie dans le Lot ou encore Bruniquel dans le Tarn et Garonne, mais aussi des villages moins connus qui en tirent une vraie fierté, mais en connaissent aussi les limites.

Carennac (Lot) © Radio France - Bénédicte Dupont

L'exemple de Sarrant dans le Gers, près de Beaumont-de-Lomagne (82), environ 400 habitants, 200 touristes par jour en été. "C'est l'équilibre parfait car nous avons de plus en plus d'habitants et nous ne souhaitons pas qu'ils soient importunés par un tourisme de masse", estime Séverine Duffort, responsable de l'office de tourisme et elle-même responsable d'un gîte. Sarrant a d'ailleurs accueilli pour la première fois l'été dernier des touristes japonais.

Sarrant a la particularité d'avoir très peu de maisons secondaires et d'attirer de nouveaux habitants grâce à son tissu économique et associatif. Nous ne sommes pas une ville-musée et ne souhaitons pas le devenir. — Séverine Duffort, responsable de l'office de tourisme

Photo du jour #TourismeMidiPy : @Bakpok en visite à Auvillar qui se classe parmi les "Plus beaux villages de France". pic.twitter.com/EU9KWaLY8S — Tourisme Occitanie (@CrtOccitanie) September 9, 2015

Son de cloche similaire à Auvillar, en face de Valence d'Agen dans le Tarn-et-Garonne. Le village de mille habitants a été primé en 1991. Si l'apport économique est "inchiffrable", il reste indéniable admet Gilles Compagnat, adjoint au maire chargé du tourisme. L'office de tourisme enregistre environ 30.000 visiteurs par an. Là encore, c'est ce qu'il faut.

J'entends souvent la confusion entre le label des plus beaux villages de France, et l'émission de Stéphane Bern (NDLR : Le Village préféré des Français). Ça n'est pas la même démarche même si beaucoup de candidats à l'émission sont labellisés. D'ailleurs quand Saint-Cirq-Lapopie a gagné en 2012, ils ont ensuite été envahis, ils se sont plaints de cette lumière médiatique. — Gilles Compagnat, deuxième adjoint au maire d'Auvillar

Belcastel (Aveyron) © Radio France - Bénédicte Dupont

Les communes paient à l'association des PBVDF une redevance annuelle de trois euros par habitant. Et l'association réétudie chaque année ou presque le dossier. "Il est important de faire de la pédagogie auprès de nos habitants, car la préservation du patrimoine, c'est certes l'affaire de la collectivité mais une partie des bâtiments est privée. C'est à la population aussi de faire en sorte que nous conservions nos atouts, et le label" précise Elisabeth Baude à la la mairie de Monestiés (Tarn) près de Carmaux.

En 2013, Saint-Lizier en Ariège, après délibération municipale, a choisi de se retirer des Plus Beaux villages de France. La ville voulait se détacher des contraintes imposées par le label, en clair construire, développer les commerces et laisser libre la circulation routière. En 35 ans, les Plus Beaux Villages de France ont déclassé une dizaine de communes après ré-expertise.

