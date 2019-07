Trentième anniversaire du Mondial Air Ballons : des nouveautés gonflées

Chambley-Bussières, France

Le Grand Est Mondial Air Ballons, qui commence le 26 juillet, à l'aérodrome de Chambley, fête cette année son trentième anniversaire. Au programme évidemment : la Grande ligne, le départ en ligne de plusieurs centaines de montgolfières, avec peut-être un nouveau record du monde cette année, des ballons venus du monde entier, des montgolfières aux formes insolites (il y aura par exemple un tournevis, cette année). Des envols sont également prévus tous les jours matin et soir, si les conditions météo le permettent, tout comme les baptêmes de l'air (payants).

Un concert de brûleurs quand les montgolfières restent à terre

Mais il y a aussi beaucoup d'animations gratuites, à terre : des vols d'avions anciens, des expos (dont une sur les trente ans du MAB), du yoga, du gaming, et le "Chant des brûleurs", dans le cas où les montgolfières ne peuvent pas décoller : "Les pilotes rentrent sur l'aire d'envol avec leurs ballons, raconte le fondateur du Mondial Air Ballons, Philippe Buron-Pilâtre, et actionnent les brûleurs au rythme de la musique. Ce sont des flammes qui font six, sept mètres de haut, c'est vraiment extraordinaire à voir, même en plein jour".

Une première : l'utilisation de bio-propane

Autre nouveauté : l'utilisation de bio-propane, une première mondiale : "c'est exactement la même molécule, explique Philippe Buron-Pilâtre, ça chauffe autant, c'est aussi sécurisant, mais c'est du gaz issu de méthanisation et de déchets : -80% de rejets dans l'atmosphère, c'est bon pour la planète ! Mais de vous à moi, ça coûte beaucoup plus cher. C'est un vrai effort financier." En tout le Mondial Air Ballons coûte trois millions d'euros dont 28% financés par les collectivités.

Les dates et les horaires

Le Mondial air Ballons, du 26 juillet au 4 août. La Grande Ligne, c'est le 28 juillet. Les envols et les baptêmes de l'air, c'est tous les jours à 6h30 et 18h30. Les animations, c'est de 16h à 21h les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 11 à 21h le mercredi, 14h à 21h le samedi et le dimanche. Les nocturnes, c'est tous les soirs à partir de 22h. Entrée et parking gratuits.