Mayenne, France

Les organisateurs du festival disent merci à la canicule. Les beau temps et les fortes chaleurs ont donné envie aux Mayennais de se déplacer le soir pour assister aux pièces proposées par les Nuits de la Mayenne. Avec une moyenne de 320 spectateurs et une pointe à 500 à Loigné-sur-Mayenne pour Les Fourberies de Scapin. Cette 46ème édition restera dans les annales. Seulement deux replis pour cause de mauvais temps. Autre satisfaction, le nouveau système d'abonnement avec une carte achetée 10 euros qui permet d'avoir des places à prix réduits. Une centaine de cartes vendue pour cette première année. La prochaine édition se prépare déjà.