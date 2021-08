Tribune anti corrida : la réponse de l’Observatoire National des Cultures Taurines

Une trentaine de députés et de sénateurs signent ce dimanche une tribune à charge contre la corrida dans le JDD, le Journal du Dimanche. Ils réclament l'interdiction de la tauromachie. "Une pratique barbare", qui "n'est pas digne du pays civilisé dont nous sommes les élus", avancent-ils, après la diffusion par la Fondation Brigitte Bardot des images d'une corrida qui aurait été organisée le 14 juillet dernier dans le Gard. "Ce qui est ennuyeux dans la publication de cette tribune, c'est que l'on ne voit une fois de plus que des parlementaires issus de région qui ne sont pas taurines, et qui se saisissent de l'occasion offerte par la campagne de Brigitte Bardot pour essayer de cultiver leur propre notoriété", déplore André Viard Président de l’Observatoire National des Cultures Taurines, au micro France Bleu Gard Lozère.

Ils veulent interdire des cultures qu'ils ne partagent pas. Et l'ennuyeux, c'est que nous voyons se généraliser dans tous les domaines ce genre d'attitude, où on ne sait plus faire Nation en essayant de faire combiner ensemble de manière harmonieuse toutes les cultures présentes sur le territoire. Dont une des plus anciennes : la corrida" André Viard Président de l’Observatoire National des Cultures Taurines, au micro France Bleu Gard Lozère

"Pour les habitants des cinquante villes et villages répartis dans les trois régions du Sud qui ont en partage cette culture ancestrale - les jeux taurins y sont documentés depuis le Moyen-Âge mais la tauromachie au sens large y est très antérieure - cette culture est un patrimoine commun transmis au fil des générations et un facteur indéniable de lien social, indique l'Observatoire National des Cultures Taurines dans son communiqué en réponse à la tribune des élus. "Cette culture est également une source de richesse primordiale pour l’économie locale, et cette dimension est tout particulièrement significative cette année, quand, en l’absence du phénomène « feria », le public qui se rend très nombreux aux arènes contribue à la relance de l’activité de secteurs commerciaux dévastés par la crise sanitaire. _La corrida est enfin, ne leur en déplaise, une culture légale, inscrite dans la loi validée par le Conseil Constitutionnel et dans son Patrimoine culturel immatériel par l’État français_, au regard de sa dimension artistique et de son enracinement dans ses « régions de tradition ». Un patrimoine hérité de la culture Indo européenne et de la civilisation méditerranéenne."

L'observatoire précise plus loin : "Comme divers sociologues l’ont montré, cet antispécisme est un anti humanisme qui s’inscrit dans le mouvement woke et la cancel culture, deux excroissances d’un néo maccartisme fascisant né aux États Unis ces dernières années, dont les effets dévastateurs inquiètent à juste titre les responsables politiques des démocraties occidentales. Prétendre détruire, comme l’a écrit le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot pour justifier sa croisade contre les corridas, tous les acquis « des religions, des traditions et de la culture », équivaut à souhaiter l’effondrement de notre civilisation".

Les députés signataires de la tribune dans le JDD

1. Loïc DOMBREVAL, député LREM des Alpes-Maritimes, docteur vétérinaire, président du groupe d'études parlementaire "Condition animale" ;

2. Arnaud BAZIN, sénateur LR du Val-d'Oise ; Docteur vétérinaire, Vice-président du groupe d'études parlementaire "Elevage" en charge de la thématique "Animal et Société";

3. Erwan BALANANT, député MoDem du Finistère ;

4. Françoise BALLET-BLU, députée LREM de la Vienne ;

5. Aurore BERGÉ, députée LREM des Yvelines ;

6. Bertrand BOUYX, député LREM du Calvados ;

7. Samantha CAZEBONNE, députée LREM des Français établis hors de France ;

8. Philippe CHALUMEAU, député LREM d'Indre-et-Loire ;

9. Mireille CLAPOT, députée LREM de la Drôme ;

10. Fabienne COLBOC, députée LREM d'Indre-et-Loire ;

11. Yves DANIEL, député LREM de Loire-Atlantique ;

12. Typhanie DEGOIS, députée LREM de Savoie ;

13. Eric DIARD, député LR des Bouches-du-Rhône ;

14. M'Jid EL GUERRAB, député Agir des Français établis hors de France ;

15. Yannick HAURY, député LREM de Loire-Atlantique ;

16. Dimitri HOUBRON, député Agir du Nord ;

17. Anissa KHEDHER, députée LREM du Rhône ;

18. Mohamed LAQHILA, député MoDem des Bouches-du-Rhône ;

19. Vincent LEDOUX, député Agir du Nord ;

20. Patricia LEMOINE, députée Agir de Seine-et-Marne ;

21. Didier MARTIN, député LREM de Côte-d'Or ;

22. Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT, députée LREM d'Isère ;

23. Philippe MICHEL-KLEISBAUER, député MoDem du Var ;

24. Jean-Michel MIS, député LREM de la Loire ;

25. Éric PAUGET, député LR des Alpes-Maritimes ;

26. Anne-Laurence PETEL, députée LREM des Bouches-du-Rhône ;

27. Cécile RILHAC, députée LREM du Val-d'Oise ;

28. Laëtitia ROMEIRO-DIAS, députée LREM de l'Essonne ;

29. Alice THOUROT, députée LREM de la Drôme ;

30. Huguette TIEGNA, députée LREM du Lot ;

31. Nicole TRISSE, députée LREM de la Moselle ;

32. Frédérique TUFFNELL, députée MoDem de Charente-Maritime ;

33. Corinne VIGNON, députée LREM de Haute-Garonne ;

34. Sylvain WASERMAN, député MoDem du Bas-Rhin ;

35. Hélène ZANNIER, députée LREM de la Moselle