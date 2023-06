Trio Euphrasie : Un livre CD pour fixer la mémoire et la voix d'une chanteuse traditionnelle berrichonne

La vie et l'œuvre d'Euphrasie Pichon dite la "Phraisie" bientôt fixé en Livre CD.

En 2017, naissait le Trio Euphrasie (Solange Panis, Margaux Pasquet, Élodie Suarez) trois chanteuses berrichonnes lançaient leur spectacle de chant traditionnel reprenant le répertoire de cette paysanne de Montcocu.

ⓘ Publicité

Redécouverte dans les années 2000

la voix d'Euphrasie Pichon, née en 1868, avait en effet été fixée sur des enregistrements réalisés entre 1943 et 1946. Il s'agissait d'une collecte scientifique réalisée par des ethno-musicologues et une anthropologue du musée national des traditions et arts populaires aujourd'hui disparu. Dans les années 2000, La redécouverte par Solange Panis, professeure de chant et fondatrice du Trio Euphrasie, de ces enregistrements a permis, après plusieurs années d'attente, à un spectacle de naître. Le livre-CD, dont la sortie est prévue cet été, apportera l’épilogue à cette belle aventure musicale engagée il y a 6 ans.

Objet de Mémoire

L'ouvrage va remplir plusieurs objectifs mémoriels. D'abord garder une trace tangible du répertoire d'Euphrasie Pichon. un répertoire qu'on pourra retrouver à la fois interprétée par le trio Euphrasie (13 chansons) mais aussi par des enregistrement originaux (14 chansons) de la paysanne berrichonne récoltés à partir de 1942 dans le hameau de Montcocu sur la commune de Baraize. "Des enregistrements nettoyés" précise Solange Panis, qui a fait appel à un technicien du son spécialiste de ce travail

Le livre permettra aussi de dresser le portrait en image et en texte d'Euphrasie Pichon mais aussi du contexte de la collecte de la belle amitié qui l'a lié avec l'anthropologue Arianne de Félice. Cette partie du livre s'appuie notamment sur le travail déjà réalisé par Margaux Pasquet chanteuse du Trio et autrice d'un mémoire sur Euphrasie.

Souscription et prévente en ligne

Mais le trio qui a enregistré et mixé les chansons pour ce CD en studio en octobre et janvier dernier a encore besoin d'un petit coup de pouce pour aboutir. Ainsi une souscription et prévente ont été lancées sur la page de la compagnie Nepeta du site helloasso.com