Triomphe d'Andrés Roca Rey lors de la première corrida de la feria de l'Atlantique à Bayonne

Les gradins des arènes de Lachepaillet étaient largement remplis alors que le ciel était encore clair à 19 h au début de la première corrida de la feria de l'Atlantique à Bayonne. 8 000 spectateurs environ, soit les 4/5ᵉ de la plaza taurine basque. Une belle chambrée pour cette corrida goyesque bleue Les absents ont eu tort. Face à du bétail bien présenté, mais difficile à toréer les matadors ont été à la hauteur de l'événement. Le public aussi qui a fait une ovation aux maestros sortis en triomphe du ruedo.

Faena captivante d'Andrés Roca Rey

C'est le Péruvien Andrés Roca Rey qui a réalisé la plus belle faena de la soirée qui s'est terminée sous une violente averse, comme si le ciel lui-même voulait lui rendre hommage. Une prestation, à son second adversaire, tout en maîtrise qui a captivé le public. La star de la tauromachie, qui a dû abréger la mort de son premier taureau blesse en piste, s'est offert un triomphe plus que mérité. Impeccable à la cape, à la muleta et avec l'épée de mort. Un chef-d'œuvre de tauromachie moderne.

Les deux Français au rendez-vous

Comme pour être à la hauteur, les deux matadors français ont été au niveau de la corrida. Surtout l'Arlésien Juan Leal qui coupe trois oreilles dont deux a son premier adversaire. Un joli programme face notamment au meilleur du lot de Garcigrande. Peu chanceux a son premier adversaire, le Nîmois Adrien Salenc à rectifier le tir face à l'ultime cornu de la soirée et a coupé une oreille méritée.

