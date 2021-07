Triomphe du Nîmois Adrien Salenc aux arènes de Bayonne pour le retour des corridas

Pas loin de 4.000 spectateurs vendredi soir dans les arènes de Bayonne où les amateurs de la fiesta brava, frustrés de corridas depuis près de deux ans, n'ont pas boudé leur plaisir. Le bétail de Pedraza de Yeltes, lourd et charpenté, a fait vaciller la cavalerie à plusieurs reprises, et offert de bons moments aux toreros.

Le Nîmois Adrien Salenc à coupé deux oreilles à son premier adversaire après une prestation sans déchet, appliquée et suffisante pour faire lever le public. L'Espagnol Daniel Luque est passé à coté de la course en raison surtout de son manque de chance au tirage au sort du bétail. Enfin le Mexicain Sergio Flores a lui conquis le public à son premier adversaire avec une série de faenas enthousiaste et communicative.