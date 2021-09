Triomphes d'El Juli et de Juan Leal lors de la dernière corrida de la Feria de l'Atlantique à Bayonne

Un feux d'artifice final. La troisième et dernière corrida de la Feria de l'Atlantique à Bayonne, a donné lieu à un grand et beau spectacle taurin devant plus de 6000 spectateurs qui ont bravé la canicule de ce dimanche 5 septembre 2021. Le bétail de la ganaderia de Garcigrande de Salamanque, a donné le change aux toreros tout au long d'une course avec peu de temps morts. Très bien présenté le lot de taureaux à élevé le niveau général de la corrida. Le matador espagnol El juli a coupé deux oreilles à son second adversaires alors que le français Juan Leal, en état de grâce, a coupé trois trophées mérités.

El Juli au centre des arènes de Lachepaillet © Radio France - Paul Nicolaï

Revanchard après son échec lors de la mise à mort à son premier taureaux, El Juli a montré toute la classe qui fait de lui l'un des plus grands matadors de l'histoire de la tauromachie. Classique, quasi scientifique face à son adversaire, le torero espagnol a toujours su garder la bonne distance face au taureau. Un bon coup d'épée et ce sont deux trophées qui sont tombé du palco. Récompense incontestable.

La tauromachie très expressive du français Juan Leal dans les arènes de Bayonne © Radio France - Paul Nicolaï

Si Paco Urena est passé à coté de son sujet, l'arlésien Juan Leal a sorti le grand jeu. Très près du taureau lors de sa première prestation, avec plus de distance face à son second adversaire, le Français n'a pas gâché son rendez-vous en terre basque. Il a conquis le public et les cœurs. Il coupe une oreille, puis deux lors de l'ultime animal de la feria. Un taureau immense, brave à la pique, généreux et noble dans le combat. La présidence de la corrida lui a injustement refusé le tour de piste honorifique, s'attirant une bronca mémorable de la part du nombreux public.