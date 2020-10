Trois anciens Premiers ministres, un ex président de la République aux Rendez-Vous de l'Histoire à Blois

La 23ème édition des Rendez-vous de l'Histoire de Blois débute ce mercredi autour du thème "gouverner". Plusieurs anciens premiers ministres sont annoncés par les organisateurs de cet événement qui va durer jusqu'à dimanche : Edouard Philippe, Bernard Cazeneuve et Jean-Marc Ayrault, ainsi que François Hollande, ex Président de la République.

Le thème 2020 : gouverner

Pour illustrer l'édition 2020, l'affiche des Rendez-vous de l'Histoire montre un bateau qui fend la houle mais garde le cap. "Il avait été choisi avant la crise de la Covid-19 mais il s'est imposé depuis lors comme un thème d'actualité. Gouverner, c'est anticiper les choses, faire face aux crises", explique le directeur Francis Chevrier, à l'Agence France Presse (AFP).

Strict protocole sanitaire

"Nous voulons démontrer que malgré l'épidémie, nous pouvons continuer de vivre, réfléchir, et débattre sur la marche du monde, en respectant un protocole sanitaire strict: port du masque en tout lieu même pour les intervenants, demi-jauge dans les salles" , poursuit M. Chevrier. L'entrée est libre et gratuite (dans différents lieux de Blois) mais évidemment la jauge sera limitée et il faut s'attendre à de longues files d'attentes et à pas mal de déçus qui ne pourront pas forcément assister aux conférences ou débats de leur choix.

L'organisation des Rendez-Vous de l'Histoire de Blois annonce "un millier d'invités, 600 débats et conférences, 300 auteurs, 200 éditeurs, 45 films". Esther Duflo, prix Nobel d'économie, assurera dimanche la conférence de clôture. L'ancien Premier ministre Edouard Philippe est attendu vendredi matin, et Bernard Cazeneuve vendredi après-midi.

François Hollande attendu samedi et dimanche

L'ancien Président François Hollande, sera, lui, invité le samedi dans le cadre d'un débat intitulé "La gauche et le pouvoir" et le dimanche pour "1958-2018 en France : entre crises culturelles et crises politiques". Notons aussi la présence de Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique Covid-19 qui participera samedi à un débat "Crise du Covid-19: faut-il laisser les médecins gouverner ?"