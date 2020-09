Trois annonces de casting pour des tournages réalisés en Dordogne d'ici la fin de l'année

Les tournages reprennent en Dordogne. Trois nouveaux sont déjà prévus d'ici la fin de l'année. Et les productions sont à la recherche d'acteurs et de figurants pour participer à ces court-métrage, documentaire et série de télévision.

Une série tournée pour M6, nommée Cavale dans laquelle jouera Victoria Abril notamment recherche des figurants enfants. Dans les détails ils ont besoin de 15 enfants âgés de 7 à 10 ans et quelques jeunes de 10 à 15 ans. Le délai pour s'inscrire court jusqu'au 30 septembre. Le tournage aura lieu le 2 décembre 2020.

Un documentaire scientifique sur la préhistoire et l'archéologie va aussi être tourné au mois d'octobre. Là plus de personnes sont recherchés : des personnes entre 17 et 45 ans, un adolescent de 13 ans, un garçon de 8 - 10 ans, tous à "la peau noire ou sombre". Comptez 1 à 2 jours de tournage entre le 8 et le 10 octobre. Attention, il faut candidater d'ici le 27 septembre.

Enfin pour un court-métrage, une production recherche des figurants pour jouer des gendarmes : deux femmes entre 30 et 50 ans et six homme âgés de 30 à 55 ans. Tournage à Bergerac le 10 octobre.

Plus d'informations et les adresses auxquelles envoyer ses candidatures sont disponibles sur le site internet de Ciné Passion.