Trois Ardéchois sont vice-champions du monde juniors de pêche à la mouche

Achille Vouriot, 19 ans de Fons et Manu Ardeef de Vinezac, 17 ans, vice-champions du monde juniors de pêche à la mouche

La fédération de pêche de l'Ardèche a envoyé trois de ses jeunes aux championnats du monde de pêche à la mouche et ils sont revenus vice-champions du monde. Un très beau résultat du à un long travail. Manu Ardeef, 17 ans de Vinezac et Achille Vouriot, 19 ans de Fons ont débuté à l'âge de huit ans la pêche. Un peu par hasard tous les deux. Personne ne pêche dans leur famille. Tous les deux ont commencé au sein de l'école de pêche d'Aubenas gérée par la fédération de pêche de l'Ardèche. Ils se sont tout de suite passionnés pour ce loisir jusqu'à en faire un sport. À 15 ans, l'école de pêche se termine : ils ont choisi la filière du groupe de pêche sportive.

L'équipe de France juniors de pêche à la mouche se compose de six membres. Les différents postes sur la rivière des championnats du monde sont tirés au sort. Sur un parcours donné, chaque équipier doit sortir le plus de poissons possible.

Achille en a fait son métier

Manu Ardeef n'a que 17 ans. il est au lycée à Aubenas. Il cherche encore sa voix mais Achille, 19 ans, a fait de la pêche son métier Il est aujourd'hui guide de pêche au sein de la fédération de pêche de l'Ardèche. Il encadre les jeunes des écoles et débute courant août un stage à Saint-Agrève.