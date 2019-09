Trois boulangeries périgourdines en lice pour le titre de Meilleure boulangerie de France sur M6

Ce mercredi et ce vendredi, trois boulangeries périgourdines s'affrontent pour se qualifier dans la compétition pour devenir la meilleure boulangerie de France. L'émission est diffusée sur M6 en partenariat avec France Bleu.

Sabrina et Nicolas Delmas

Dordogne, France

L'épisode avec la boulangerie "Le Relais de Compostelle" à la Coquille est diffusé ce mercredi 4 septembre à 18h40 sur M6.

L'épisode avec les deux autres boulangeries du Périgord est diffusé le vendredi 6 septembre à 18h40 avec la Boulange-Storini située à Coulounieix-Chamiers et avec le Pain de Peyrignac à Peyrignac.

En tout cette semaine, dix candidats de Nouvelle-Aquitaine, en Gironde et en Charente, sont en compétition pour une place en finale.

Un duo de jury

"La Meilleure Boulangerie de France" réunie depuis six saisons Bruno Cormerais, meilleur ouvrier de France en boulangerie et Norbert Tararayre, chef cuisinier qui a notamment participé à Top Chef, traversent huit régions pour dénicher le meilleur pain et récompenser la meilleure boulangerie. 90 boulangeries sont en compétition cette saison 2019.