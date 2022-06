Trois carnets de croquis historiques pour le musée départemental Champollion de Vif

La transaction a eu lieu samedi 11 juin mais n'a été annoncée que ce 14 juin par le musée Champollion de Vif, près de Grenoble. Le musée départemental consacré au déchiffreur des hiéroglyphes, va enrichir sa collection de trois carnets de croquis du dessinateur toscan Salvatore Cherubini. Achetés pour 18 000 euros par le département de l'Isère lors d'une vente à l'Hôtel Drouot à Paris, ces carnets ont été réalisés en Egypte, dans les pas de Jean-François Champollion en 1828 et 1829. L'unique voyage de l'égyptologue sur place mais "une des expéditions fondatrices de l'égyptologie" selon le communiqué du musée.

Des scènes de la vie égyptienne et un portrait de Champollion

Selon le musée les carnets contiennent des splendides dessins de paysages de la vallée du Nil, "monuments et sites remarquables, portraits d’Égyptiens, d’Orientales et de membres de l’expédition". On y trouve d'ailleurs "le seul portrait attesté de l’égyptologue en Égypte". Un Jean-François Champollion vêtu à l'orientale et le regard lointain. Un portrait saisi " à Médinet Habou en 1829". Ces carnets, 148 dessins au total, seront présentés bientôt dans le cadre de l'exposition permanente du musée qui célèbre cette année, comme la BNF ou encore la bibliothèque de Grenoble et bientôt le musée de Grenoble, le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes.