Trois choses à savoir sur le Festival du cinéma américain de Deauville

Deauville, France

Quels sont les visages connus qu'on croisera sur les planches à Deauville ? Et les films à l'affiche ? France Bleu résume pour vous l'essentiel de la 45e édition du Festival du cinéma américain qui s'ouvre à Deauville ce vendredi 6 septembre 2019.

1 - Les têtes d'affiche

Non seulement Catherine Deneuve préside le jury du festival mais de nombreuses autres stars sont également à l'affiche du festival cette année. De Johnny Depp à Pierce Brosnan, en passant par Geena Davis, Kristen Stewart et Sophie Turner. Dans le jury principal, on retiendra aussi la présence du chanteur Orelsan.

Un hommage sera rendu à Pierce Brosnan (photographié ici avec son fils). © Maxppp - Nina Prommer

2 - Soixante films au programme et l'intégrale de Game of Thrones

Plus d'une soixantaine de films sont présentés au public du vendredi 6 au dimanche 15 septembre 2019 à Deauville. Parmi eux : des grosses productions hollywoodiennes mais aussi des films indépendants. Ce vendredi, le festival s'ouvre sur un hommage à Pierce Brosnan et sur la première projection française du dernier film de Woody Allen, Un jour de pluie à New York (voir le programme complet en PDF). Le festival s'adresse aussi aux passionnés de séries cette année avec la projection de l'intégrale des huit saisons de Game of Thrones tout au long de la semaine au cinéma le Morny.

3 - Rendez-vous sur les planches

À Deauville, le tapis rouge n'est pas le seul point de rendez-vous avec les stars. On peut aussi les trouver sur les planches, en bord de plage, où une cabine leur est dédiée. Une tradition à laquelle ne dérogeront pas Geena Davis (mardi 10 septembre à 15h), Sienna Miller (mercredi 11 à 14h45) et Kristen Stewart (vendredi 13 à 14h45). Evidemment, les chasseurs d'autographes bien renseignés sauront ici qu'on peut croiser les stars aux portes des deux grands hôtels deauvillais que sont Le Royal et Le Normandy.