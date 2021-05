Trois concerts avec 5.000 spectateurs près de Toulouse au début de l'été

Tandis que Paris-Bercy expérimentait samedi dernier son premier concert avec 5.000 spectateurs et le groupe Indochine, les Toulousains s'apprêtent à pouvoir retrouver le plaisir de la scène musicale et de la foule avec l'Essentiel Festival au Meett, le nouveau parc des expos à Aussonne, dont les détails seront annoncés dans une conférence de presse ce mardi 1er juin. Ce sera le premier concert avec autant de monde depuis près d'un an et demi dans et autour de la ville rose.

5.000 personnes assises et masquées, en extérieur

Pour retrouver un concert avec au moins 5.000 personnes à Toulouse, il faut remonter au 28 février 2020. Jean-Louis Aubert se produit au Zénith. Dix jours plus tard, l'enceinte de l'ouest toulousain ferme ses portes. Elles n'ont à ce jour toujours pas rouvert. Et avec l'annulation de Rio Loco 2020, et une version 2021 allégée avec maximum 2.000 spectateurs par concert, l'Essentiel Festival s'apparente à un évènement hors normes depuis près de 18 mois à Toulouse.

Sont prévus trois soirées de concert, du 8 au 10 juillet, à l'extérieur du Meett, et une jauge de 5.000 spectateurs masqués et assis. Les règles pourront évoluer selon les consignes nationales. Les programmateurs promettent des plateaux qui n'auront rien à envier aux autres festivals de l'été dans la région. La première soirée devrait plaire aux adolescents et aux jeunes adultes avec des célébrités de The Voice notamment. Le deuxième concert sera une soirée DJ, avec un DJ français mondialement connu tandis que le dernier concert fera la part belles aux artistes français, certains récemment récompensés, pour séduire un public plus quadra. Chaque première partie sera assurée par des artistes locaux, certains à la renommée naissante.

Les conditions d'accès seront liées au dispositif du pass sanitaire que le gouvernement doit encore préciser.

Une filière qui a hâte de retrouver la lumière

200 entreprises en Haute-Garonne, 3.000 emplois en CDI directs, 6.000 indirects. Des organisateurs, des gestionnaires de lieux, des prestataires techniques, des traiteurs, des loueurs de mobilier ou de vaisselle, des fleuristes, des DJ. Le secteur de l'évènementiel autour de la ville rose s'est structuré dès le début de la crise et s'est découvert une étonnante capacité de s'entraider. Le collectif SOS Events 31 a vu le jour, re-baptisé désormais Events 31. Ils ont organisé plusieurs coups médiatiques, comme en novembre dernier place du Capitole, pour faire parler d'eux et du coup d'arrêt fatal que leur imposait la crise.

Cette idée de l'Essentiel Festival a vu le jour au tout début de l'année 2021 dans la tête de Pierre Garrigues, le patron de l'agence d'évènements toulousaine PGO, et celle de Patrick Vassal, le patron de Toulouse Evènements qui exploite le Meett. Ensemble, ils contactent la profession et montent une association, Unis-sons, pour pouvoir organiser ces trois soirées et prétendre aux subventions publiques que la mairie Toulouse, la Métropole, le Département et le Région leur alloueront.

On estime un retour à la normale vers 2023-2024, avec la Coupe du monde de rugby et les Jeux Olympiques en France. - Laurent Chabaud, directeur du développement de Novelty, membre d'Events 31

La suite est une histoire de carnet d'adresses et de fierté retrouvée. Au début de la pandémie, le secteur estimait que 60% de ses entreprises pouvaient déposer le bilan. Près de 18 mois plus tard, l'évènementiel a souffert mais survécu, 80 à 85% des sociétés sont toujours sur pied grâce aux aides et au prêt garanti par l'Etat. Même si, comme ailleurs, il faudra faire les comptes un peu plus tard, quand les perfusions s'arrêteront. Pour l'instant, dans une moindre mesure que dans la restauration, le secteur peine à recruter et retrouver sa main d'œuvre partie parfois gagner sa vie ailleurs ou se reconvertir dans des métiers plus stables et moins exigeants. Sur l'Essentiel Festival, 63 entreprises de l'évènementiel vont retravailler.